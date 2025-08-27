El Ayuntamiento de Benasque se opone al proyecto de almacenamiento masivo de energía mediante baterías de litio

BENASQUE (HUESCA), 27 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Benasque (Huesca) (PP) ha mostrado su oposición al proyecto de instalación de una planta de almacenamiento masivo de energía mediante baterías de litio en el término municipal, junto al núcleo de Anciles que, además, conllevaría infraestructuras de evacuación.

"La postura del equipo de gobierno ha sido, es y seguirá siendo contundente: NO a la implantación de instalaciones de almacenamiento masivo de baterías de litio en nuestro término municipal", han reiterado al argumentar que esta decisión responde al "compromiso con un modelo de desarrollo sostenible, vinculado al turismo de naturaleza, el deporte y la salud en altura, que constituye la base de nuestra economía y nuestro futuro".

Sobre los antecedentes del proyecto han explicado que no surge en el actual mandato, sino que desde hace más de tres años, distintas empresas han estado explorando la posibilidad de ubicar este tipo de instalaciones en el valle, en contacto con particulares y otros actores. "Esta información era conocida por diferentes responsables institucionales en etapas anteriores", han aseverado.

La plataforma de energía renovable, Matrix Renewables, pretende instalar dos plantas de almacenamiento de energía por baterías de litio y sus correspondiente infraestructuras de evacuación en La Ribagorza, una en Sesué y otra en Anciles. La solicitud se ha recibido el pasado 5 de junio en la Subdelegación del Gobierno en Huesca.

Tras la publicación en el BOE, el 7 de agosto, de la solicitud de tramitación para este proyecto, el alcalde de Benasque, Manuel Mora, convocó un pleno extraordinario y urgente el pasado 18 de agosto, así como una reunión con los alcaldes del valle ese mismo día. En ambos encuentros se alcanzó un acuerdo unánime: "rechazo frontal a la implantación del almacenamiento masivo de energía por baterías en nuestro territorio". Del mismo modo, se mantuvo una reunión con los vecinos de Anciles para informarles sobre la situación y explicar los pasos a seguir.

En el pleno extraordinario se aprobó una moción que refleja esta postura, incorporando un punto específico en el que se establece que se emitirá un informe administrativo "desfavorable" a la solicitud de instalación. Además, todos los alcaldes del valle firmaron un documento conjunto reiterando este rechazo.

COMPROMISO CON EL FUTURO DE BENASQUE

El Ayuntamiento de Benasque ha recalcado que seguirá trabajando para consolidar el municipio como destino turístico de naturaleza de calidad, centro de entrenamiento deportivo en altitud y referente en salud y bienestar.

"Todas nuestras acciones a corto, medio y largo plazo estarán alineadas con este objetivo estratégico. Agradecemos la unidad y el apoyo de todas las instituciones y vecinos en esta defensa común de nuestro territorio y nuestro modelo de desarrollo".