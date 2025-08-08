El Ayuntamiento de la capital aragonesa rebaja a 16 días el periodo medio de pago a proveedores

ZARAGOZA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza sigue agilizando los pagos a sus proveedores, alcanzando plazos de récord. La administración municipal ha cerrado el primer semestre de 2025 con un periodo medio de pago a proveedores (PMP) de 16,34 días. Se trata de una de las mejores cifras del registro histórico, que supone un avance de seis días respecto a la misma fecha del año anterior (22,41 días) y que reduce a casi la mitad el periodo máximo legal, que es de 30 días.

La consejera de Hacienda y Fondos Europeos, Blanca Solans, ha declarado que este indicador refleja el éxito en la gestión económico-financiera del Ayuntamiento de Zaragoza y es una herramienta óptima para colaborar con la economía local. "Un proyecto de gestión pública eficaz necesita que el pago a nuestros proveedores, a aquellas empresas, comerciantes y autónomos que delegan su confianza en el Ayuntamiento, sea lo más ágil posible", ha argumentado.

Zaragoza ha logrado mejoras muy notables en el periodo medio de pago a proveedores a lo largo de los últimos años. En 2015, este marcador llegó a alcanzar los 43 días, muy por encima del límite legal. Desde diciembre de 2019 (35,90 días), la evolución ha sido positiva, pasando a 24,29 días en 2021; 14,41 días en 2023; y, finalmente, los 12,89 días con los que se cerró el último ejercicio.

MÁS FACTURACIÓN CON PAGOS MÁS ÁGILES

La agilización de los pagos a proveedores se ha conseguido al mismo tiempo que se ha incrementado el volumen de facturación, fruto del refuerzo que ha experimentado el Presupuesto Municipal de Zaragoza en los últimos años. En el primer semestre de 2025, el Ayuntamiento ha pagado 24.658 facturas por valor de 484,5 millones de euros, un 20% más que en el mismo semestre de 2024, cuando el importe fue de 404,1 millones (23.975 operaciones).

Esta mejora en el periodo medio de pago a proveedores se enmarca en la situación saneada de las cuentas municipales, con el mayor Presupuesto de la historia del Ayuntamiento, la presión fiscal en mínimos y con una senda de reducción de deuda que alcanza ya el 33% desde 2019.

"El mes de junio, además de cerrarlo con la mejor ejecución presupuestaria, también lo hemos concluido con el mejor pago a proveedores", ha agregado Blanca Solans, quien se ha mostrado "satisfecha de poder liderar un equipo que trabaja pensando en los ciudadanos, no solamente para convertir los proyectos en realidades sino también porque contribuimos para generar impacto económico y riqueza gracias a un ágil sistema de pago".