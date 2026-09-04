El Ayuntamiento da a conocer las nuevas alteraciones al tráfico motivadas por las obras ante la vuelta al cole

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ZARAGOZA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza ha detallado la planificación de las obras y de la movilidad previstas en la capital aragonesa para la próxima semana, que se centrarán en incluir mejoras para facilitar la actividad entorno a la vuelta al cole.

La principal novedad será que los autobuses urbanos recuperan las frecuencias habituales tras el tradicional cambio por el periodo estival; además, mientras se trabaja para avanzar en reabrir próximamente el giro entre paseo María Agustín y Escrivá de Balaguer, en el entorno del Portillo, se harán obras de asfaltado en el nuevo vial que se está mejorando en la calles de Sádaba y de Escoriaza y Fabro.

El concejal delegado de Movilidad e Infraestructuras, José Miguel Rodrigo, ha dado a conocer hoy la información de servicio dirigida a la ciudadanía relativa a las nuevas actuaciones de movilidad y obras que se desplegarán en la ciudad durante la próxima semana.

Centrándose en el calendario más inmediato, Rodrigo ha detallado las obras y actuaciones de nueva implantación que comenzarán a partir del próximo lunes, 7 de septiembre.

FRECUENCIAS BUS URBANO

La movilidad en Zaragoza recupera parte de su normalidad y vuelve a coger el ritmo tras el periodo estival. A partir de este lunes, 7 de septiembre, le toca el turno a la flota de autobuses urbanos, que recuperará sus frecuencias y horarios habituales en toda la ciudad. Esta medida supone el paso definitivo para reactivar la red de transporte público en su totalidad, uniéndose así al Tranvía de Zaragoza, que ya había regresado a sus frecuencias regulares desde comienzos de este mismo mes.

"Se trata del regreso al servicio pleno con el que cuenta la ciudad tras un proceso estival que se ejecuta todos los años con normalidad. Las modificaciones de las frecuencias durante el verano son completamente típicas y necesarias; sirven para ajustar la oferta a la bajada de usuarios propia de esta época y para poder cuadrar los turnos y vacaciones del personal de Avanza. Ahora, con la ciudad recuperando su pulso diario, el transporte zaragozano vuelve a estar a pleno rendimiento para acompañar a los vecinos en su rutina", ha destacado Rodrigo.

ENTORNO DEL PORTILLO

Por otro lado, en el capítulo de obras, los técnicos municipales trabajan de forma estrecha con la contrata de las obras de El Portillo, ejecutadas por la empresa adjudicataria del concurso de Zaragoza Alta Velocidad, con el objetivo de reabrir próximamente el giro de conexión entre el paseo de María Agustín y la calle de Escrivá de Balaguer.

Mientras tanto, en el marco del mismo proyecto, la empresa que ejecuta las obras acometerá en los próximos días tareas de acondicionamiento y asfaltado en el entorno de la antigua Estación del Portillo.

En concreto, las actuaciones se centrarán en la renovación del pavimento de las calles Sádaba y Escoriaza y Fabro. Estos trabajos supondrán una importante mejora en la calidad del firme y en la seguridad vial de esta transitada zona de la capital aragonesa, y se han organizado de manera que generen el menor impacto posible en el día a día de los vecinos.

Las obras arrancarán el próximo 7 de septiembre. Entre las 08.00 y las 17.30 horas, los operarios trabajarán en la Plaza de la Ciudadanía, lo que requerirá la ocupación del carril derecho a la altura de la calle Sádaba, garantizando en todo momento el acceso a los garajes y badenes afectados.

Durante esa misma jornada, también se intervendrá en la calle Escoriaza y Fabro ocupando por mitades la semicalzada en sentido hacia Vicente Berdusán. Para tranquilidad de los conductores, el paso del tráfico rodado estará completamente asegurado mientras duren estas labores iniciales.

Al día siguiente, 8 de septiembre y en la misma franja horaria, las tareas se concentrarán en la semicalzada de Escoriaza y Fabro en sentido hacia la avenida de Madrid.

Como requerirá algo más de reorganización, entre las 10.00 y las 12.30 horas habrá personal auxiliar apoyando los desvíos: los vehículos que vengan de Joaquín Orús serán dirigidos hacia la Ppaza de la Ciudadanía, mientras que para el tráfico procedente de Vicente Berdusán se habilitará temporalmente un carril en contradirección.

Por último, se ruega a los vecinos que tengan en cuenta que, debido a todo este operativo, desde el día 7 y hasta el 8 de septiembre quedará prohibido estacionar en una decena de plazas de aparcamiento en espiga situadas a la altura del número 4 de la calle de Vicente Berdusán.

REGENERACIÓN DEL HUERVA

De forma paralela a estas intervenciones de asfaltado, dentro de las obras de regeneración del río Huerva, uno de los proyectos medioambientales y urbanísticos más importantes de Zaragoza, a partir del próximo lunes, 7 de septiembre, a las 9.30 horas, y hasta el próximo 18 de septiembre, se llevarán a cabo nuevas actuaciones en el entorno de la calle Juan Pablo Bonet.

En concreto, las labores se centrarán en la necesaria renovación de la tubería de abastecimiento de agua que cruza la calzada a la altura de la calle de la Carrera del Sábado, lo que requerirá de algunos desvíos y modificaciones temporales en la movilidad de la zona. Para poder ejecutar estos trabajos con todas las garantías de seguridad, será necesario ocupar los dos carriles de circulación de la calle Juan Pablo Bonet en sentido hacia Mariano Barbasán.

No obstante, para asegurar la fluidez del tráfico y facilitar los desplazamientos, se habilitará un carril en contradirección en la calzada opuesta.

Por otro lado, el carril bici de esta vía continuará cortado, pero exclusivamente en el sentido hacia Mariano Barbasán. Los autobuses urbanos no tendrán afecciones y simplemente desplazarán, en caso necesario, unos pocos metros las paradas de autobús existentes.

En cuanto a las calles adyacentes, el operativo de tráfico contempla que la calle Genoveva Torres Morales quede configurada en fondo de saco, es decir, sin salida, habilitando un doble sentido de circulación desde José Moncasi para garantizar el acceso a todos los garajes afectados.

Al mismo tiempo, la calle Carrera del Sábado se reabrirá al tráfico rodado. Por su parte, la calle Lozano Monzón mantendrá su configuración temporal en fondo de saco y con doble sentido desde el cruce con Maestro Marquina y Perpetuo Socorro. Esta intersección seguirá funcionando de manera provisional como una rotonda y se recuerda a los conductores que continuará prohibido aparcar en la acera de los números pares de Lozano Monzón.

El Ayuntamiento de Zaragoza agradece de antemano la comprensión y colaboración de toda la ciudadanía frente a estas incidencias temporales que resultan imprescindibles para la consolidación de una ciudad mejor acondicionada.

Asimismo, para mantener a la ciudadanía permanentemente actualizada y que cada zaragozano pueda planificar sus trayectos con antelación, el concejal ha recordado que el Consistorio tiene un completo ecosistema informativo compuesto por el portal web específico 'Zaragoza se transforma' dentro de la web municipal, los diferentes canales de WhatsApp, las páginas web de Avanza y Tranvías de Zaragoza y las redes sociales municipales, además de la información que trasladan los propios medios de comunicación.