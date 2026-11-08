El Ayuntamiento de Ejea pone en marcha la segunda edición del Bono Comercio junto con el sector

Archivo - Casco histórico de Ejea de los Caballeros (Zaragoza). - SOFEJEA - Archivo

EJEA DE LOS CABALLEROS (ZARAGOZA), 8 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros (Zaragoza), a través de la gestión de SOFEJEA y con la colaboración de la Asociación Ejea Comercio, ha puesto en marcha la segunda edición del Bono Comercio de Ejea.

La campaña comienza este lunes, 9 de noviembre, con una dotación municipal de 15.000 euros para incentivar el consumo en los establecimientos de proximidad, apoyar a los pequeños negocios y contribuir al mantenimiento del empleo en Ejea y sus Pueblos.

El programa ofrece bonos de 10 euros de descuento directo para realizar compras en los negocios adheridos. Los usuarios podrán aplicar un bono en compras de un importe mínimo de 30 euros o dos bonos en compras de al menos 80 euros. La dotación permitirá canjear 1.500 bonos.

Los descuentos se descargarán desde la plataforma digital habilitada --'bononcomercioejea.es'-- y se aplicarán al realizar la compra de manera directa. Aunque la emisión de bonos será ilimitada, su descarga no garantiza la disponibilidad del descuento: solo podrán canjearse mientras quede crédito y dentro de los diez días siguientes a su emisión. Un contador online en la misma página web permitirá tanto a los usuarios como a los establecimientos consultar el presupuesto disponible en tiempo real.

De manera idéntica que se realizó en la primera edición de la campaña Bono Comercio de Ejea, para facilitar la participación de las personas mayores de 65 años, se mantiene la posibilidad de recoger los bonos en formato físico en las oficinas de SOFEJEA, sin necesidad de que sean descargados digitalmente ni de utilizar una aplicación.

Podrán participar los trabajadores autónomos, microempresas y pymes que dispongan de un establecimiento abierto al público y sede social en Ejea de los Caballeros. Los comercios interesados en adherirse a la campaña podrán consultar los requisitos y tramitar su adhesión mediante el formulario disponible en las páginas web del Ayuntamiento y de SOFEJEA, así como de forma presencial en las oficinas de la Agencia de Desarrollo.

La colaboración con Ejea Comercio permite reforzar el alcance de esta iniciativa entre los negocios del municipio y avanzar en el objetivo compartido de dinamizar la actividad económica local.

La nueva convocatoria da continuidad a la campaña desarrollada durante el pasado mes de junio, que contó con 20.000 euros de presupuesto y agotó el crédito en apenas seis días. En la primera edición de esta campaña se registraron entonces 1.607 personas en la plataforma y se canjearon 2.000 bonos, utilizados en 1.480 operaciones de compra. Estas transacciones generaron un volumen de ventas de 133.174,96 euros en los 60 establecimientos participantes.

Los resultados reflejan la buena acogida del programa entre la ciudadanía y el sector comercial. Con esta segunda edición, el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros renueva su apoyo a los negocios de proximidad e invita a los vecinos a realizar sus compras en el municipio.