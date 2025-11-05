El Ayuntamiento de Fraga construirá una nueva plaza en la calle Mayor

El presupuesto de licitación asciende a 61.829,73 euros y el plazo de presentación de ofertas finaliza el próximo 18 de noviembre. - AYUNTAMIENTO DE FRAGA

FRAGA (HUESCA), 5 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Fraga ha licitado el proyecto para la utilización del solar entre el número 15 de la calle Mayor y la calle San Martín, donde se construirá una nueva plaza en pleno Casco Histórico. El presupuesto de licitación asciende a 61.829,73 euros y el plazo de presentación de ofertas finaliza el próximo 18 de noviembre.

Esta actuación busca no solo generar un espacio de esparcimiento, sino también mejorar la conexión de ambas calles de forma peatonal a través de la nueva plaza y facilitar el paso de vehículos gracias al ensanche de la vía.

Según el proyecto técnico, la obra prevé acometer la limpieza del solar y su rellenado con tierras para alcanzar la cota deseada, de forma que se unifique la nueva plaza con la calle y se genere un ensanche para urbanizar.

También está prevista la construcción de un muro de contención para garantizar la estabilidad del terreno en la cota superior, integrando en el diseño unas gradas que servirán como escaleras de acceso a la calle San Martín. Además, la plaza contará con una ligera pendiente que acompañará el recorrido de la calle Mayor, y esta zona estará delimitada por bolardos para asegurar un área completamente peatonal.

En cuanto al diseño, la nueva plaza dispondrá de una zona central de vegetación y, como elemento distintivo, se integrará la fachada medianera adyacente para ubicar un mural de cerámica para explicar la historia del título nobiliario que ostentaban los antiguos nobles de la familia Foradada, quienes fueron los propietarios de la casa que antiguamente se ubicaba en el solar.

MEJORAS EN EL CASCO HISTÓRICO

Esta plaza en la calle Mayor se sumará a las diferentes obras y proyectos que se han acometido en los últimos años en el Casco Histórico de la ciudad, como son la reurbanización de la plaza de España, la rehabilitación de la Sala Florida, la reforma de Casa Cota para alojar el Belén que elabora la Asociación Belenistas de Fraga cada Navidad la colocación de un ascensor para salvar el desnivel entre la pista y el Segoñé o el catálogo de patrimonio que se está elaborando actualmente, entre otros proyectos.

El alcalde de Fraga, Ignacio Gramún, ha explicado que "esta nueva inversión en forma de plaza nos permitirá embellecer un punto de nuestra ciudad en plena calle Mayor que ahora está vallado y repleto de hierbas, como sucede con el solar de Casa Dueso, obra que llevaremos a cabo más adelante, una vez terminemos de ejecutar los proyectos que están sujetos a fondos europeos".