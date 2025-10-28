El Ayuntamiento de Fraga lleva a cabo mejoras en la señalización del entorno del cementerio municipal

FRAGA (HUESCA), 28 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Fraga ha implementado una serie de medidas y mejoras en el Cementerio Municipal con el objetivo de facilitar el acceso y mejorar el tránsito de vehículos a estas instalaciones. Además, con motivo del día de Todos los Santos, el próximo sábado 1 de noviembre se establecerá un servicio gratuito de autobús desde el barrio de San Simón hasta el cementerio.

En primer lugar, el área de Servicios Municipales ha renovado la señalización horizontal en las inmediaciones del cementerio. Se han habilitado aparcamientos en batería y en línea, lo que permite un estacionamiento más ordenado y una mayor fluidez en la circulación. Asimismo, se ha reforzado la señalización destinada a los peatones para incrementar la seguridad de quienes acceden caminando a las instalaciones.

Estas medidas aumentan el número de plazas de aparcamiento disponibles y facilitan la llegada de los visitantes, especialmente durante estos días de alta afluencia.

AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO

Por otro lado, en respuesta a las necesidades poblacionales de Fraga, hace dos semanas comenzó la ejecución del proyecto de ampliación del cementerio municipal con la construcción de la manzana de nichos J.

Esta obra, que fue adjudicada a la empresa Econaves SL por un importe de 122.300,75 euros (IVA incluido), contempla la creación de 128 nuevos sepulcros.

AUTOBÚS URBANO GRATUITO

El Ayuntamiento, para promover un acceso cómodo y sostenible al cementerio y reducir la congestión de tráfico, ha dispuesto un servicio especial de autobús urbano gratuito para el sábado 1 de noviembre de 2025.

El servicio, que se desarrollará entre las 10.00 y las 17.40 horas, mantendrá el itinerario habitual del transporte urbano de la localidad y contará con salidas desde el barrio de San Simón y el cementerio.