El Ayuntamiento y Fundación CIRCE revisan el proyecto piloto europeo 'Elaborator' de seguridad vial en Romareda

Archivo - Parada del tranvía en Romareda con medidas de seguridad para evitar atropellos - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza y la Fundación CIRCE han redimensionado proyecto piloto europeo 'Elaborator' sobre la reordenación del tráfico del entorno escolar de La Romareda para optimizar los objetivos planteados desde el inicio.

El entorno escolar de La Romareda se somete a diversos cambios hasta el 30 de octubre, momento en el que el Ayuntamiento de Zaragoza decidirá la continuidad o no.

'Elaborator' se enmarca dentro del programa Horizonte Europa y que pretende establecer medidas que mejoren la seguridad vial, la inclusión y la sostenibilidad de zonas concretas donde los beneficiarios principales son colectivos vulnerables --hospitales, residencias, colegios, entre otros--. El presupuesto asciende a 80.000 euros.

Tal y como ha señalado el consistorio previamente a su aplicación, este proyecto tiene carácter reversible durante el calendario de funcionamiento de los cambios establecidos como al final, cuando se cumpla el plazo previsto.

El objetivo es mejorar el funcionamiento global de este entorno escolar compatibilizando la seguridad de los desplazamientos peatonales y escolares con la movilidad del transporte público y escolar, el tráfico rodado, el estacionamiento y las necesidades de acceso a los centros educativos.

La consejera municipal de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, ha expresado "la oportunidad" de proyectos como Elaborator para ensayar soluciones que funcionan en otras partes de Europa y que ayudan a transformar Zaragoza en un entorno más seguro, además de fortalecer la convivencia entre los peatones y cualquier vehículo de la circulación.

"Hemos aprovechado --ha relatado-- que, inicialmente, se trata de una prueba temporal que nos da pistas sobre lo que es eficaz en un emplazamiento de especial interés por la concentración de centros educativos que contiene. Ahora adaptamos las medidas iniciales para mantener las más adecuadas para esta zona y que la experiencia pueda servir para diseños futuros".

La adaptación, que será efectiva este miércoles, 21 de octubre, contempla la recuperación de determinadas condiciones de funcionamiento previas, el mantenimiento de medidas específicas de protección y ordenación en los horarios de mayor actividad escolar, la reorganización de los Kiss & Go, mejorar determinados itinerarios peatonales y puntos de cruce, el reforzar la señalización de la prioridad escolar y planificar actuaciones estructurales de mayor alcance para fases posteriores.

PRÓXIMOS CAMBIOS

Tras el análisis intermedio, las novedades son que en las calles Condes de Aragón y Pedro III se recupera el sentido único en Condes de Aragón y Luis Bermejo, aunque continuará regulación específica en el tramo de Pedro III comprendido entre Condes de Aragón y Asín y Palacios.

En la calle Pedro III --entre Condes de Aragón y Asín y Palacios-- se prevé el mantenimiento como vía exclusiva para autobús urbano, autobuses escolares, taxis y acceso a badenes entre las 08.00 y las 20.00 horas; y también permitir la circulación general entre las 20.00 y las 08.00 horas, así como el uso de la denominada "U" como espacio de estacionamiento. Así continúa regulado específicamente este espacio durante los horarios lectivos y se recupera para el funcionamiento general el resto del tiempo.

Otra novedad es la reordenación de las zonas Kiss & Go que en el caso del CEIP Azúa se se convierte en Kiss & Go la actual parada de bus urbano y escolar de Condes de Aragón; el CEIP Alierta se convierte en Kiss & Go el espacio que se previó como parada de bus en Asín y Palacios; y el CEIP Augusto se implanta en el lateral de Condes de Aragón un Kiss & Go; y en el CEIP Margarita Salas la implantación de Kiss & Go será en la "U" de estacionamiento existente.

Además, se recuperan las plazas de estacionamiento afectadas en la zona de Condes de Aragón. Estos cambios se aplican por cumplir las condiciones de seguridad las maniobras de acceso y salida, con visibilidad de los cruces peatonales, el mantenimiento de los itinerarios peatonales, la compatibilidad con el transporte público y escolar y que sea posible la acumulación de vehículos durante los periodos de entrada y salida, entre otros aspectos técnicos.

TRANSPORTE PÚBLICO Y ESCOLAR

La puesta en marcha de estas actuaciones en la zona de La Romareda, concretamente en Pedro III, han conllevado el desvío de las líneas de bus urbano, que ahora se van a recuperar. Por lo tanto, los usuarios podrán utilizar la parada Pedro III / Asín y Palacios --poste 623-- en las tres líneas habituales, 35, 42 y 53, cuyo cambio a Condes de Aragón desaparece.

De la misma forma, el transporte escolar vuelve a tener acceso a Pedro III El Grande para para llevar los niños al colegio, con la posibilidad de acceder a la U de CEIP Doctor Azúa y CEIP Cesáreo Alierta.

PEDRO IV. ENTORNO DEL CEIP ROMAREDA Y FÉLIX NAVARRO PÉREZ

La prueba piloto y su análisis intermedio han llevado también a considerar que es conveniente revertir en Pedro IV los cambios introducidos durante la prueba piloto y recuperar la configuración anterior. La experiencia del primer mes deja claro que el enfoque para una posible reconfiguración debe ser de mayor alcance.

En la calle Félix Navarro Pérez las conclusiones principales atañen a la conexión peatonal y de la gestión del tráfico. En concreto, el Ayuntamiento de Zaragoza ha detectado que los itinerarios a pie se pueden favorecer con un nuevo paso de peatones en Condes de Aragón, inmediatamente después de la intersección, recortando la isleta entre Félix Navarro Pérez y Pedro IV.

En el caso de Asín y Palacios, el paso de peatones entre el CEIP Margarita Salas y el pabellón polideportivo constituye un itinerario habitual de los escolares, una zona limitada a 30 km/h y se sitúa entre dos tramos en los que la velocidad permitida es de 50 km/h. Eso propicia velocidades de circulación superiores a las adecuadas al aproximarse a este cruce.

HORIZONTE EUROPA

El pasado 9 de septiembre el Ayuntamiento de Zaragoza comienza los trabajos de señalización de "Elaborator". Este proyecto involucra a 12 ciudades europeas comprometidas con la transformación de la movilidad.

El análisis detallado de los patrones de movilidad permite medir flujos de peatones, bicicletas y patinetes, volumen y velocidad del tráfico y exposición a contaminante. En total, 38 socios se han aliado en todo el continente y, en el caso de Zaragoza, también participan el Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos (CIRCE), Myrentgo Mobility y el Institute for Advanced Architecture of Catalonia (IAAC).

El programa Horizonte Europa --Horizon Europe-- 2021-2027 es el más destacado de los que se destinan a financiar la investigación. Con un presupuesto de alrededor de 95.000 millones de euros, impulsa proyectos destinados a generar conocimiento, desarrollar nuevas tecnologías y soluciones y trasladar la investigación al mercado y a la sociedad.

El programa reúne a universidades, centros de investigación, empresas, administraciones públicas y otras organizaciones europeas e internacionales para abordar grandes retos económicos, sociales y medioambientales.

Entre sus principales objetivos se encuentran reforzar la competitividad europea, fomentar la transición ecológica y digital y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.

Horizonte Europa financia proyectos colaborativos en ámbitos muy diversos, desde la movilidad sostenible y las ciudades inteligentes hasta la energía, la salud, el cambio climático o la transformación digital, favoreciendo la cooperación entre países y el intercambio de conocimiento.

En este marco se desarrollan iniciativas como 'Elaborator', enfocado a soluciones innovadoras de movilidad urbana y compartir sus resultados con otras ciudades europeas.