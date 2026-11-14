El Ayuntamiento de Huesca activa un dispositivo especial de limpieza viaria para la recogida de hojas en otoño

1133823.1.260.149.20261114114850 Archivo - Plaza de Navarra de Huesca con el Casino al fondo - EUROPA PRESS - Archivo

HUESCA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huesca, por medio del área de Medio Ambiente, ha puesto en marcha un dispositivo especial de refuerzo de la limpieza viaria para la recogida de las hojas caídas durante el otoño. La campaña tendrá una duración estimada de entre seis y ocho semanas, en función de las condiciones meteorológicas y del ritmo de caída de la hoja.

El objetivo es intensificar la limpieza en las calles con mayor concentración de árboles de hoja caduca y en aquellos puntos de la ciudad donde el viento provoca mayores acumulaciones.

Estos trabajos permitirán mantener las calles en buen estado y reducir el riesgo de resbalones y caídas de los peatones, especialmente en días de lluvia o elevada humedad.

Para complementar el servicio habitual de limpieza viaria, que funciona diariamente de lunes a domingo, el Ayuntamiento ha organizado un operativo específico con equipos adicionales en turnos de mañana y tarde.

Durante las mañanas trabajarán entre uno y dos equipos adicionales, dependiendo de las necesidades de cada jornada. Cada uno estará compuesto por una barredora de 5.000 litros de capacidad, con su correspondiente oficial conductor, y un operario de apoyo equipado con una sopladora.

Por las tardes se contará con otro equipo formado por una barredora de la misma capacidad, su oficial conductor y un operario. Además, para agilizar los trabajos y evitar desplazamientos largos de la maquinaria, se han distribuido por distintos puntos de la ciudad cuatro cajas de gran capacidad y seis contenedores de carga trasera que servirán como puntos de acopio y vaciado de las hojas recogidas.

A diferencia de las labores ordinarias de limpieza viaria, este dispositivo especial se dedicará exclusivamente a los trabajos de barrido mecánico y soplado necesarios para retirar las hojas de la vía pública hasta que finalice la campaña.

El operativo también podrá adaptarse a las condiciones meteorológicas, especialmente ante episodios de frío intenso o fuertes rachas de viento. Si la acumulación de hojas lo requiere, los servicios municipales reorganizarán las tareas habituales de limpieza y sustituirán temporalmente los baldeos convencionales por trabajos específicos de recogida de hojas.