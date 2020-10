El Ayuntamiento de Huesca aprueba un dictamen sobre Memoria Democrática

HUESCA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Relaciones Institucionales del Ayuntamiento de Huesca ha aprobado este miércoles mañana un dictamen sobre Memoria

Democrática que recoge diferentes acuerdos de conformidad con la Ley de Memoria Democrática de Aragón.

Este dictamen, tal y como ha incidido la teniente de alcalde y concejala de Relaciones Institucionales, Rosa Serrano, "respeta total y absolutamente los preceptos de la Ley de Memoria Democrática del Gobierno de Aragón". Además, ha continuado, "pretende mantener el espíritu constructivo que "desde los años 80 ha marcado el devenir de los diferentes consistorios municipales, y que ya entonces momento permitió retirar por consenso la principal simbología y nombres franquistas del callejero oscense".

El dictamen se aprobará en el próximo Pleno municipal, que tendrá lugar el próximo lunes y, después, se elevará a la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Aragón, que debe ratificarlo o puede proponer modificaciones sobre la propuesta municipal.

Serrano ha recordado que en los últimos años "se han seguido adoptando medidas importantes y siempre por consenso". Entre ellas ha destacado la retirada en el año 2008 del título de hijo adoptivo de la ciudad a Francisco Franco, así como desposeerlo del escudo de oro de la ciudad.

Por su parte, el concejal de Cultura, Ramón Lasaosa, ha recordado que los informes previos de Patrimonio sobre los que ahora se informa en el dictamen se recibieron en el Ayuntamiento a finales de este pasado mes de junio.

En relación a la placa que se sitúa en la planta baja del Ayuntamiento y sobre la que Patrimonio pide información, Lasaosa ha recordado que "el 3 de agosto de 2016 se colocó una placa en homenaje a los alcaldes y concejales que fueron fusilados en la Guerra Civil. Esta placa convive con el busto del Justicia de Aragón Juan de Lanuza, al que se rinde homenaje todos los años; y con otra placa colocada tras la rehabilitación del Ayuntamiento al término de la Guerra Civil.

Según los informes oficiales del Archivo Municipal, la placa es un documento inseparable del edificio y no de exaltación del franquismo. La propuesta municipal aprobada plantea colocar una placa informativa

junto a la histórica en la que se aclare su significado".

Por todo ello, el dictamen solicita la conservación de todos los símbolos mencionados, que conviven en un reducido espacio físico del Consistorio.

Respecto a los nombres de las calles de dos alcaldes de la ciudad, Mateo Estaún Llanas y Mariano Ponz, el concejal Ramón Lasaosa ha detallado que el dictamen mantiene mantener ambos nombres porque en los informes, tal y como indican las leyes de Memoria Democrática, "se ha tenido en cuenta que nunca hayan sido investigados, acusados ni condenados por delitos de violencia contra las personas ni

por delitos de sangre, ni de forma directa ni indirecta. Además, en ambos casos se argumentan sus logros para la ciudad de Huesca: la reconstrucción de la ciudad tras la Guerra y el proyecto de traída de aguas desde el embalse de Vadiello a Huesca, respectivamente".

El dictamen sí que aprueba el cambio de denominación de las calles Estrecho de Quinto y Voluntarios de Santiago. En el primer caso, como la vía se encuentra en mitad de calles con nombres de ejemplares de flora, se propone renombrarla como Pedro Montserrat Recoder (botánico). Por su parte, la propuesta para Voluntarios de Santiago es pasar a denominarse calle del Voluntariado.

Ramón Lasaosa ha manifestado que, aunque no figuran en los informes de la Dirección General de Patrimonio, se ha acordado que las denominaciones plaza de Navarra, Porches de Galicia y calle Rioja se mantengan. "Para evitar confusiones, las placas de estas calles se rotularán con un subtítulo que indicará Comunidad Foral o Comunidad Autónoma. Esta decisión ya se había adoptado hace años implícitamente

aunque no se había oficializado, ya que cuando se construyó el paseo de las Autonomías no se dedicó ningún espacio a estas tres Comunidades Autónomas españolas".

NO REABRIR HERIDAS

Ambos concejales han incidido en que el dictamen "no vulnera ningún acuerdo democrático, respeta absolutamente las leyes de Memoria Democrática y, sobre todo, pretende mantener la costumbre de esta ciudad, adoptada ya en la transición, de no reabrir heridas ni dividir a los ciudadanos de Huesca, que han convivido sin que nunca

hayan surgido elementos de conflictividad ni confrontación".

Además, el Ayuntamiento creará un proyecto transversal denominado 'Huesca, Ciudad con Memoria" para trabajar sobre diferentes iniciativas relacionadas con la Memoria Histórica.