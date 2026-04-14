Ayuntamiento de Huesca y Asociación de Comerciantes firman un acuerdo anual dotado con 47.300 euros

HUESCA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huesca y la Asociación de Comerciantes han firmado un convenio anual que, dotado con 47.300 euros, permite el desarrollo de acciones que benefician al conjunto de la ciudad, ya que entre otros, posibilita promocionar y dinamizar la ciudad, favorecer la economía local y el desarrollo urbanístico.

Estas son algunas de las cuestiones que la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, y la presidenta de la Asociación de Comerciantes, Susana Lacostena, han puesto sobre la mesa. Las acciones que se enmarcan en este convenio permitirán ayudar al comercio en su actividad y al mismo tiempo benefician a la ciudad. Acciones que se llevan a cabo con motivo de la Navidad, el Día del Padre y de la Madre, el día de los Enamorados, el Green Friday, la Semana del Comercio, el Día del Comercio o la Feria de Stocks.

Lacostena ha dicho que "con el Ayuntamiento estamos muy unidos y hacemos muchas cosas juntos, fidelizamos, fomentamos el asociacionismo, promocionamos y dinamizamos la ciudad, hacemos mejoras de competitividad y profesionalidad y revitalizamos y creo que a la ciudad le va muy bien y la gente se está dando cuenta de que su comercio es su ciudad".

Por su parte, la alcaldesa ha hecho un llamamiento a comprar en el comercio oscense y ha ratificado su apuesta por él. En este punto, ha dado a conocer algunas de las acciones que el Ayuntamiento está llevando a cabo, entre otras, se está realizando una ronda de visitas por comercios para conocer cómo trabajan y sus singularidades y problemas. "Ellos nos pueden explicar qué hacen, cómo funcionan y qué problemas tienen, porque cada comercio tiene su casuística y también trasladan los problemas que ven en la ciudad y ha sido un éxito". Ha apuntado que "vistamos al mes uno o dos comercios".

Otra de las iniciativas comerciales que Orduna ha resaltado ha sido el programa 'Volveremos' que lleva a cabo en colaboración con el Gobierno de Aragón. "Este es un programa que funciona muy bien en el que colaboramos con el Gobierno de Aragón a través de una APP, que es muy sencilla de utilizar y tanto comercios como usuarios nos preguntan continuamente cuándo lo vamos a sacar".

El Consistorio destina este año 106.000 euros a esta campaña, cantidad que se verá incrementada con la aportación del Gobierno de Aragón según el porcentaje establecido para apoyar la inversión municipal.

El plazo de adhesión para las instituciones finaliza este martes, tras lo cual se abrirá el periodo de inscripción para los comercios. Está previsto que la primera campaña se desarrolle el próximo mes de mayo.