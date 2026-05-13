El Ayuntamiento de Huesca coloca 6.100 flores y plantas de más de 80especies en los parterres de la ciudad

Una de las plantaciones en la ciudad de Huesca. - AYUNTAMIENTO DE HUESCA

HUESCA 13 May. (EUROPA PRESS) -

Las brigadas municipales de jardines trabajan estos días en la plantación de primavera de los parterres florales de la ciudad de Huesca, una intervención que permitirá llenar de flores distintos espacios urbanos hasta bien entrado el otoño. En total, se están plantando 6.100 ejemplares de más de 80 especies diferentes, procedentes de varios viveros, que se añaden para completar las composiciones florales.

Estas plantaciones se acompañan, además, con surfinias y calibrachoas del vivero provincial de la Diputación Provincial de Huesca. La acción se distribuye en más de 20 parterres repartidos por la ciudad, que suman una superficie superior a los 800 metros cuadrados.

Entre los espacios en los que se está actuando se encuentran la plaza de Navarra, el monumento de la Paz, la avenida Monreal, la placeta de la Cruz Roja, Doctor Artero o el cruce de la calle Aragón con Gibraltar, además de distintos puntos del parque Miguel Servet, como el paseo central, la Fuente 8 de marzo, el Estanque Central, el monumento a los Caídos y la entrada por Juan XXIII.

Esta iniciativa forma parte de la línea de trabajo desarrollada por el Ayuntamiento de Huesca para que la ornamentación floral de la ciudad combine diseño, sostenibilidad y biodiversidad. De este modo, los parterres, jardineras y macetas colgantes incorporan mezclas de vegetación exuberante que permiten disfrutar de plantas y flores en diferentes entornos urbanos.

Por su parte, la brigada municipal de jardines cuenta con una amplia experiencia en el diseño y plantación de estas composiciones florales, una labor que permite crear espacios con un alto valor ornamental y también con una función ambiental dentro del ecosistema urbano.

BELLEZA Y BIODIVERSIDAD

Más allá de la belleza de las flores, la variedad de especies vegetales favorece la presencia de fauna urbana y contribuye al equilibrio de la biodiversidad. Esta riqueza vegetal resulta atractiva para diferentes especies de fauna urbana y también cumple un papel importante en la regulación natural de las plagas urbanas.

La intención del Ayuntamiento de Huesca es seguir gestionando la ornamentación urbana sin perder el enfoque de la biodiversidad y adaptando cada intervención a las características de cada espacio verde. Esta línea de trabajo incluye desde la siembra de especies silvestres en islas de biodiversidad o alcorques vivos hasta las plantaciones más ornamentales y exuberantes de los parterres situados en puntos emblemáticos de la ciudad.

Una mayor diversidad de flora y fauna en los espacios urbanos contribuye a crear ecosistemas más equilibrados y resilientes, capaces de mejorar la calidad del aire y regular la temperatura, generando entornos más saludables para la población.

Además, el contacto cotidiano con zonas verdes ricas en biodiversidad mejora el bienestar de la ciudadanía y refuerza la conexión con la naturaleza en el entorno urbano. Esta forma de trabajar cumple ahora diez años en Huesca.

El Ayuntamiento impulsó este nuevo planteamiento del ajardinamiento floral en 2016, coincidiendo con el Congreso Nacional de Parques y Jardines Públicos organizado por la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos en la ciudad. Una década después, Huesca mantiene esta apuesta por unos parterres más sostenibles, diversos y ornamentales.