El Ayuntamiento de Huesca concede la Medalla de Oro de la ciudad a la gimnasta oscense Inés Bergua

Archivo - La gimnasta oscense Inés Bergua. - IBERDROLA - Archivo

HUESCA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huesca concederá la Medalla de Oro de la ciudad, su máxima distinción honorífica, a Inés Bergua Navales, gimnasta oscense y capitana del conjunto español de gimnasia rítmica.

La propuesta, impulsada por la Alcaldía y que está ya en trámite administrativo, reconoce una trayectoria deportiva de excepción que ha llevado el nombre de Huesca a las máximas citas continentales y mundiales de su disciplina.

Del inicio del procedimiento se ha informado este miércoles en la Comisión de Deporte. El expediente será dictaminado en la Comisión de Cultura y Relaciones Institucionales para que sea elevado al Pleno.

La medalla se entregará en un acto que tendrá lugar durante la próxima Navidad, en fecha aún por determinar.

El Ayuntamiento estudiará la solicitud de la Federación Aragonesa de Gimnasia de dar el nombre de Inés Bergua al Palacio Municipal de los Deportes.

CURRICULUM

Nacida en Huesca el 29 de mayo de 2004, Bergua se formó en el Club 90 Huesca, donde con trece años ya despuntaba como campeona de España infantil de pelota, antes de incorporarse a la Selección Española de Gimnasia Rítmica.

Desde su debut en la categoría absoluta en 2021, ha competido de forma ininterrumpida en el circuito internacional, primero como integrante y hoy como capitana del conjunto nacional.

Su palmarés acumula 9 medallas en Campeonatos del Mundo --un oro, dos platas y seis bronces-- y 11 en Campeonatos de Europa --siete oros, dos platas y dos bronces--.

Entre los hitos más recientes destaca el histórico triplete de oro logrado por el conjunto español en el Europeo de Tallin 2025, revalidado en Varna 2026, así como el título mundial en el Concurso General conquistado en Frankfurt 2026, que certificó además la clasificación de España para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

En 2024 fue además capitana del equipo español en los Juegos Olímpicos de París. Bergua compagina su carrera deportiva de máximo nivel con estudios de Grado en Derecho en la Universidad Pontificia Comillas (ICADE), una trayectoria que le ha valido también el Premio Carrera Dual 2022 y una Mención Honorífica en 2023, ambos del Consejo Superior de Deportes, y el reconocimiento como Mejor Deportista Aragonesa 2022 por parte del Gobierno de Aragón.

Ha recibido otros galardones como el Premio Princesa de Girona a los Valores de Jóvenes Deportistas 2025, de la Fundación Princesa de Girona, y se ha anunciado la concesión de la Medalla al Mérito Deportivo de Aragón 2026, del Gobierno de Aragón.

"Inés Bergua es hoy una de las mejores gimnastas del mundo y lleva el nombre de Huesca a los escenarios más importantes de su deporte. Esta Medalla de Oro es el reconocimiento de toda la ciudad a su esfuerzo, su disciplina y el orgullo que sentimos por tenerla como referente", ha señalado la alcaldesa, Lorena Orduna.