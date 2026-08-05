El Ayuntamiento de Huesca condena las agresiónes y los actos violentos ocurridos en la ciudad

El Ayuntamiento de Huesca ha celebrado sesión plenaria. - AYUNTAMIENTO DE HUESCA

HUESCA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huesca ha celebrado este miércoles una sesión plenaria ordinaria, en la que todos los grupos municipales han apoyado una declaración institucional, que ha leído la alcaldesa Lorena Orduna, en la que el Consistorio ha expresado su "más firme condena y absoluta repulsa" por las agresiones y los actos violentos ocurridos recientemente en la ciudad.

La declaración señala que estos hechos son incompatibles con los valores de convivencia, respeto, libertad y pluralidad que definen a Huesca y subraya que la violencia, con independencia de quién la ejerza o de cuáles sean sus motivaciones, no tiene cabida en una sociedad democrática.

La corporación municipal ha trasladado su solidaridad y apoyo a las personas afectadas y reconoce la labor desarrollada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Asimismo, ha hecho un llamamiento a toda la ciudad para responder desde la serenidad, la responsabilidad y el respeto a la legalidad democrática, rechazando cualquier forma de violencia, odio o intolerancia.

El Ayuntamiento ha reafirmado su compromiso con la defensa de los valores democráticos, la convivencia pacífica, el Estado de derecho y la condena de toda manifestación de violencia.

SUPLEMENTO DE CRÉDITO

Entre los asuntos abordados, el Pleno ha aprobado inicialmente, con los votos a favor del Partido Popular y del concejal no adscrito y los votos en contra del PSOE y Vox, un suplemento de crédito de 25.700 euros.

De esta cantidad, 18.200 euros se destinarán al patrocinio de un programa monográfico deportivo de emisión semanal durante la temporada 2026-2027; 5.000 euros, a un programa específico sobre el Campus Biosanitario de Huesca en colaboración con la Universidad de Zaragoza; y 2.500 euros, al refuerzo de la publicidad de acontecimientos festivos hasta final de año.

La sesión también ha aprobado inicialmente, con los votos a favor del Partido Popular, el PSOE y el concejal no adscrito y el voto en contra de Vox, un crédito extraordinario de 30.000 euros. Esta modificación permitirá destinar 15.000 euros a la firma de un nuevo convenio de colaboración con la Universidad de Zaragoza para continuar con la Cátedra de Medicina de Montaña y otros 15.000 euros a un convenio con la Asociación de Empresarios de Comercio y Servicios de Huesca para impulsar la promoción y el desarrollo económico de la ciudad, fomentar el crecimiento empresarial y la creación de nuevas empresas.

Por unanimidad, se ha acordado fijar el viernes 22 de enero, festividad de San Vicente, y el miércoles 17 de febrero como días festivos locales a efectos de confeccionar el calendario escolar del curso 2026-2027. Las fechas habían sido propuestas por el Consejo Escolar Municipal de Huesca y serán comunicadas al Servicio Provincial de Educación, Ciencia y Universidades antes del 1 de septiembre de 2026.

El Pleno ha autorizado, con los votos a favor del PP, el PSOE y el concejal no adscrito y el voto en contra de Vox, la elevación de los límites del gasto plurianual correspondiente al contrato de suministro de contenedores de residuos, de forma que el gasto imputable al ejercicio 2027 pueda ser de 56.628 euros.

El contrato contempla el suministro de contenedores reacondicionados de 3.000 litros para la recogida de la fracción resto, envases y papel mediante el sistema de carga superior. Está prevista la adquisición de 18 contenedores en 2026 y 45 en 2027.

También por unanimidad, se ha acordado declarar la extinción anticipada del derecho de superficie constituido sobre la finca municipal registral 39.170, en la que se encuentra el edificio de los Multicines, cuyo superficiario es Grupo Audiovisual Cinematográfico, S.A., por el incumplimiento de obligaciones esenciales, en concreto el impago del canon y las obligaciones de mantenimiento e inversión.

El acuerdo supone la consolidación a favor del Consistorio oscense de la propiedad del suelo y de las construcciones, edificaciones e instalaciones del complejo sociocultural. Asimismo, se instará su inscripción en el Registro de la Propiedad y se iniciará el procedimiento para la recuperación física y posesoria del inmueble. La licencia municipal que habilita la actividad de multicines queda excluida de la extinción y se entiende transmitida al Ayuntamiento junto con la propiedad del suelo y de lo edificado.

OTROS ASUNTOS

Asimismo, todos los grupos han aprobado el convenio de encomienda de gestión a la Comarca de la Hoya de Huesca para la prestación del servicio de teleasistencia en el municipio de Huesca durante el periodo 2025-2027; la modificación de la ordenanza reguladora de la prestación patrimonial de carácter público no tributario por la realización de actividades en el Espacio de Arte Joven; y la concesión de la Cruz de Servicios Distinguidos de la Policía Local de Huesca a diversas personas.

Igualmente,se han aprobado por unanimidad dos propuestas de resolución del grupo municipal Vox: una para la creación de una red inteligente de identificación, interpretación y dinamización del patrimonio histórico de Huesca y otra para la elaboración y puesta en marcha del Plan Municipal de Hidratación y Acceso al Agua Potable de la ciudad de Huesca.