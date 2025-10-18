El Ayuntamiento de Huesca contacta con Endesa para trasladar el transformador eléctrico de la ronda de Montearagón

Centro de transformación de Endesa junto al solar de la ronda de Montearagón. - AYUNTAMIENTO DE HUESCA

HUESCA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huesca mantiene conversaciones con Endesa Distribución para abordar el traslado del centro de transformación eléctrica situado en el solar donde recientemente se ha demolido el edificio del número 9 de la ronda de Montearagón.

Se trata de un pequeño edificio de color blanco que ha permanecido en pie al tratarse de una infraestructura activa. Actualmente, ambas partes estudian posibles ubicaciones alternativas donde poder reubicar la instalación, que es necesaria para garantizar el suministro eléctrico del entorno.

No es posible su soterramiento, ya que la normativa vigente no lo permite en este tipo de centros de transformación, por lo que se está valorando la mejor solución técnica y urbanística para integrarla adecuadamente en el nuevo entorno.

De manera paralela, se está realizando un análisis de los suministros que dependen de este centro, con el fin de determinar el alcance de la instalación y planificar el traslado con las máximas garantías.

El Ayuntamiento de Huesca mantiene su compromiso con la revitalización del Casco Histórico, en el marco de la cual se enmarca esta actuación, que permitirá conectar el mirador sobre la muralla con la ronda de Montearagón y mejorar la integración entre la parte alta y baja de la ciudad.

Esta intervención se suma a otras actuaciones en marcha como la reurbanización de la calle desengaño o la futura conexión mediante escalera entre el colegio San Vicente y la propia ronda.