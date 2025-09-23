El Ayuntamiento de Huesca inicia el expediente de contratación para la reposición del acerado en la calle Gibraltar

La actuación en la calle Gibraltar tiene un presupuesto total de 63.014,89 euros. - AYUNTAMIENTO DE HUESCA

HUESCA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huesca ha aprobado la ejecución del proyecto de reposición del acerado en la calle Gibraltar, en el tramo comprendido entre los números pares 2 y 12, entre la avenida Ramón y Cajal y la calle Zacarías Martínez. La actuación tiene un presupuesto total de 63.014,89 euros (IVA incluido) y contempla la renovación completa del acerado en una superficie de 420 metros cuadrados.

El objetivo es mejorar la seguridad y la accesibilidad para los peatones, adaptando el espacio a las necesidades actuales del entorno residencial.

El proyecto incluye la demolición de pavimentos y bordillos deteriorados y la retirada de mobiliario urbano afectado; la colocación de nueva solera de hormigón y baldosa de 30 por 30 en color blanco y negro; la renovación de bordillos y alcorques, que se rematarán con pavimento drenante con propiedades descontaminantes, biocidas y autolimpiantes y la adecuación de un nuevo paso de peatones en la esquina con la calle Zacarías Martínez, cumpliendo con la normativa vigente de accesibilidad.

El plazo previsto para la presentación de las ofertas es de diez días hábiles desde el siguiente a la publicación del anuncio de licitación en la plataforma. Después, las obras tendrán un plazo de ejecución de tres meses desde la firma del acta de replanteo y contarán con un periodo de garantía de un año.

La actuación incorpora un plan de gestión de residuos de construcción y demolición, que prevé la correcta separación, reciclaje o valorización de materiales como hormigón, áridos, metales, plásticos, madera o cartón, en cumplimiento de la normativa estatal y autonómica en materia de sostenibilidad y economía circular.