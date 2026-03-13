El Ayuntamiento de Huesca planta 20 nuevos árboles en el paseo Ramón y Cajal

Ejemplar de sequoia plantado por el Ayuntamiento de Huesca en el cerro de San Jorge. - AYUNTAMIENTO DE HUESCA.

El Ayuntamiento de Huesca continúa desarrollando la campaña de plantación de arbolado 2025-2026 con la incorporación de 20 nuevos ejemplares en el paseo Ramón y Cajal, a la altura del cuartel 'Sancho Ramírez'.

Los árboles pertenecen a la especie Zelkova serrata, un árbol ornamental de hoja caduca y buen desarrollo que puede alcanzar hasta 20 metros de altura y que destaca por su porte y su capacidad para generar sombra en espacios urbanos. Esta actuación se enmarca en la fase cuarta de la campaña municipal de plantación, que incluye intervenciones en distintos puntos de la ciudad.

En esta fase se contemplan, además de la nueva plantación en el paseo Ramón y Cajal, reposiciones de arbolado en el parque San Martín, en la travesía Ballesteros y en el propio paseo Ramón y Cajal, en la acera de enfrente a la altura de los números 69, 71 y 73.

Por otro lado, se han plantado también cinco ejemplares de Sequoia sempervirens en una zona de claros del cerro de San Jorge, introduciendo así una nueva especie en el arbolado de la ciudad.

Estos árboles, que pueden alcanzar hasta 30 metros de altura, proceden del vivero de la Diputación Provincial de Huesca y se han ubicado en espacios donde recientemente habían caído pinos tras los episodios de lluvia y viento de las últimas semanas.

La campaña municipal de arbolado 2025-2026 contempla la plantación de un total de 304 nuevos árboles distribuidos en cinco fases en distintos puntos de la ciudad. El plan combina nuevas plantaciones y reposición de alcorques vacíos, con el objetivo de reforzar el arbolado urbano, mejorar la presencia de sombra en el espacio público y aumentar la diversidad de especies en la ciudad.