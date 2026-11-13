El Ayuntamiento de Huesca pone en marcha la contratación de una nueva fase en el Parque San Martín

El presupuesto de licitación asciende a 281.880,25 euros, IVA incluido. - AYUNTAMIENTO DE HUESCA

HUESCA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huesca ha aprobado el expediente de contratación de las obras correspondientes a la sexta fase de restauración y acondicionamiento del Parque de San Martín, con un presupuesto de licitación de 281.880,25 euros, IVA incluido, y un plazo de ejecución previsto de cuatro meses. La licitación se encuentra en preparación para su próxima publicación.

Esta nueva fase dará continuidad a los trabajos realizados anteriormente en el parque y abarcará una superficie de 1.360,23 metros cuadrados. Se centrará principalmente en la renovación del vial perimetral este, junto a las viviendas de la avenida de los Danzantes, así como en la mejora de los espacios ajardinados y de las instalaciones de riego.

Una de las actuaciones más importantes será la sustitución del pavimento actual de baldosas; se instalará un pavimento continuo de hormigón coloreado y acabado lavado, similar al utilizado en anteriores fases de renovación del parque, que permitirá mejorar la accesibilidad y facilitar su mantenimiento.

El proyecto contempla también actuaciones para mejorar la recogida y evacuación del agua de lluvia, mediante la instalación de nuevos elementos de drenaje y sumideros conectados a la red existente. Otra de las intervenciones previstas se desarrollará en el espacio de conexión con la avenida de los Danzantes, donde se crearán dos nuevos parterres con plantas de bajo consumo de agua y floraciones en distintas épocas del año.

También se plantará un olmo que proporcionará sombra y contribuirá a mejorar la imagen de este acceso. Asimismo, se procederá a la reparación y reconstrucción de las jardineras del contorno del parque que delimitan el espacio público respecto a las propiedades privadas. Se renovará su vegetación mediante la incorporación de especies adaptadas a las condiciones climáticas de Huesca y de bajo consumo hídrico, buscando también crear una separación vegetal respecto a los espacios privados de las viviendas próximas.

La sexta fase incluirá, además, una mejora de las instalaciones de riego de todo el parque, incorporando también actuaciones que habían quedado pendientes de fases anteriores. Se actualizará el sistema de telegestión existente y se instalarán contadores de agua conectados a este sistema, que permitirán conocer los consumos y detectar automáticamente posibles fugas o irregularidades en la red.

Para las nuevas zonas verdes se dispondrán circuitos de riego diferenciados para el arbolado, los parterres y las jardineras, de manera que el suministro de agua pueda adaptarse a las necesidades de cada tipo de vegetación.

Durante la ejecución de las obras se establecerán las medidas necesarias para mantener el acceso a los portales de las viviendas y a los locales situados en el ámbito de actuación, mediante una planificación de los trabajos que evite la interrupción de estos accesos.