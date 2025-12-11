El Ayuntamiento de Huesca presenta su nueva app municipal, más intuitiva y centrada en el ciudadano

La nueva app ha sido presentada por la alcaldesa Lorena Orduna junto al jefe del Servicio de Informática, Óscar Tesa, y el representante de Movicoders, Carmelo Marín. - AYUNTAMIENTO DE HUESCA

HUESCA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huesca ha presentado su nueva aplicación móvil, una herramienta renovada que busca mejorar la relación directa entre la administración y la ciudadanía, facilitando el acceso a información y servicios municipales desde cualquier dispositivo móvil.

La presentación ha estado encabezada por la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, acompañada por el jefe del Servicio de Informática del Ayuntamiento, Óscar Tesa, y el representante de la empresa oscense Movicoders, encargada del desarrollo técnico, Carmelo Marín.

La alcaldesa ha destacado que esta nueva app "supone un paso decisivo para consolidar un Ayuntamiento más accesible, más útil y más cercano". La herramienta ha sido impulsada por el equipo de Gobierno, junto a los equipos técnicos municipales, en colaboración con la empresa oscense Movicoders, con el objetivo de ofrecer una experiencia más intuitiva, moderna y centrada en las necesidades del ciudadano.

Una de las principales novedades es la incorporación de un chat con inteligencia artificial que se nutre exclusivamente de información oficial aportada por el Ayuntamiento. Esto permite que los usuarios puedan resolver dudas y realizar consultas a través de un chat de soporte fiable y actualizado.

Además, la aplicación integra funciones como el buzón del ciudadano, accesos directos a información municipal recurrente, redes sociales, teléfonos de contacto de las diferentes áreas y otros recursos pensados para facilitar la comunicación y la gestión de trámites.

La nueva app del Ayuntamiento de Huesca ya está disponible para su descarga en las plataformas habituales y puede utilizarse tanto en móviles como en tabletas. Con esta herramienta, el Consistorio refuerza su apuesta por la innovación, la digitalización y la mejora constante de los servicios públicos.