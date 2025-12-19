El Ayuntamiento de Huesca presenta un presupuesto de 65,5 millones de euros para 2026

La alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, y el concejal de Hacienda, Ricardo Oliván. - AYUNTAMIENTO DE HUESCA

HUESCA, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, y el concejal de Hacienda, Ricardo Oliván, han presentado este viernes en rueda de prensa el proyecto de presupuestos municipales para 2026, que asciende a 65.599.497,77 euros. Unos presupuestos, en palabras de la regidora, "que reflejan una forma de gobernar basada en la responsabilidad, la planificación y la visión de ciudad del futuro, que responde a un contexto exigente, pero que no renuncia a lo más importante: seguir invirtiendo en Huesca y en la calidad de vida de quienes viven en ella".

Las cuentas se orientan a reforzar los servicios públicos, mejorar las condiciones urbanísticas y de movilidad de la ciudad, fomentar la promoción turística y preparar proyectos estratégicos que se desarrollarán a lo largo de 2026 y 2027.

Se trata, en palabras de Orduna, de un presupuesto "equilibrado, realista y plenamente financiado con una idea clave: es un presupuesto de ciudad, para construir desde hoy la ciudad que queremos para el futuro".

"Es decir, añade la alcaldesa, "planificamos, no improvisamos. Frente a la política del anuncio fácil, este equipo de gobierno apuesta por la política del cumplimiento".

En el capítulo de ingresos, el presupuesto prevé 59,9 millones de euros de ingresos corrientes (59.923.612,53 euros), con 22,1 millones procedentes de impuestos directos y 20,8 millones en transferencias corrientes, además de 5,7 millones de ingresos de capital.

El presupuesto destina 56,9 millones de euros a gastos corrientes, garantizando el funcionamiento ordinario del Ayuntamiento y la prestación de los servicios municipales. En este capítulo destacan los gastos de personal, que alcanzan los 25,5 millones de euros, y los gastos en bienes y servicios, con 28 millones de euros, lo que permite sostener y mejorar la prestación de los servicios ciudadanos.

En el ámbito social, el apartado de Servicios Sociales asciende a 6.254.995 euros, lo que supone un incremento del 6%, reforzando las políticas de atención y apoyo a las personas más vulnerables.

Las áreas de educación, juventud e infancia cuentan con 2.264.513 euros (+4,61%), mientras que cultura dispone de 2.553.798 euros (+5,86%) y deportes alcanza los 5.261.636 euros, con un incremento superior al 22%, consolidando la apuesta por la actividad cultural y deportiva en la ciudad.

IMPULSO AL URBANISMO

Las cuentas refuerzan de forma notable el área de urbanismo, que alcanza los 3.533.324 euros, con un incremento de más del 60%, orientado a la mejora del espacio público y a la ejecución de proyectos de reurbanización y transformación urbana.

El capítulo de inversiones reales asciende a 6.743.903 euros y contempla actuaciones relevantes en distintos ámbitos. Entre ellas destacan la reurbanización de la calle Padre Huesca (755.874 euros), la anualidad de la reurbanización de la calle Desengaño (214.000 euros), la reurbanización de la calle Zaragoza (637.788 euros), el pasaje Abellanas (170.000 euros), el proyecto de plaza Navarra y centro de Huesca (145.000 euros) y la reurbanización del parque Miguel Servet (367.993 euros).

Se trata de unas actuaciones que "no son solo obras, son mejora de accesibilidad, son movilidad más segura, son espacios públicos más amables y cohesionados".

En definitiva, destacada la regidora, se trata de "apostar por una ciudad pensada para caminarla, para vivirla y para cuidarla". Asimismo, se incluyen 700.000 euros para la primera fase del campo multideporte de la Ciudad Deportiva, 150.000 euros para inversiones en municipios incorporados y 130.000 euros para presupuestos participativos, "porque creemos en una forma de gobernar que escucha, dialoga y comparte decisiones".

En otras áreas estratégicas, el presupuesto contempla 1,6 millones de euros para la mejora de la red de abastecimiento de agua, una inversión "absolutamente imprescindible" ya que, destaca la alcaldesa, "invertir en agua es invertir en sostenibilidad, en seguridad --con el reciente reglamento firmado con Policía Local--, en salud pública y en futuro".

También contempla 202.200 euros para la mejora de deficiencias en la biblioteca Ramón J. Sender, 324.684 euros para la adquisición de vehículos del SPEIS, mejorando así la capacidad de respuesta ante emergencias; 219.964 euros para digitalización turística, 200.000 euros para nuevas tecnologías y 112.262 euros para el itinerario Land Art de la finca Beulas; además se contemplan transferencias de capital de 335.000 euros en ayudas a empresas además de un convenio de 40.000 euros para la reparación de los ábsides de San Pedro.

El presupuesto incluye también un apartado especial de 333.000 euros destinados a actuaciones en la plaza Santa Clara, desglosados en 93.000 euros en ayudas de urgencia, 90.000 euros para la instalación y arrendamiento de puntales y 150.000 euros en ayudas a particulares para la rehabilitación del edificio.

En este sentido, la alcaldesa ha apuntad que "afrontamos una cuestión fundamental para los ciudadanos, la vivienda, con ayudas a la vivienda, especialmente en ámbitos como Santa Clara, donde acompañamos a vecinos y vecinas en procesos complejos pero necesarios".

Respecto a este asunto, Oliván remarcaba que "tanto las ayudas de urgencia como las ayudas específicas de rehabilitación de edificios se van a convertir en un protocolo para que sean aplicables a cualquier caso que se pueda producir en el futuro".

La alcaldesa ha recordado que este proyecto de presupuestos ya no tiene inversiones condicionadas por los programas europeos, que "obligaron a un trabajo intenso de reordenación y reorientación" y, por tanto, "ahora reenfocamos las inversiones hacia proyectos estratégicos de la ciudad, con inversiones selectivas, ejecutables y responsables".

CALENDARIO

En cuanto a la tramitación, el calendario previsto establece que el 23 de diciembre se presentarán las propuestas de los grupos de la oposición, el 26 de diciembre se emitirá el dictamen correspondiente y el 7 de enero el proyecto de presupuestos se elevará al Pleno municipal para su debate y aprobación definitiva.

El proyecto de presupuestos para 2026 se articula en torno a cinco grandes objetivos: la mejora de las condiciones urbanísticas y de movilidad de la ciudad, el fomento de la promoción turística, el impulso de la actividad económica a través de acciones de dinamización, la mejora de los servicios públicos municipales y el objetivo de sentar las bases para la ejecución de proyectos estratégicos en 2026 y 2027.

En definitiva, la alcaldesa ha remarcado que se trata de "un presupuesto "responsable en lo económico, claro en sus prioridades, comprometido con la ciudad real y con una visión de futuro sólida y creíble". Y recordaba para finalizar una idea fundamental: "Un presupuesto que mejora Huesca hoy y prepara la Huesca del mañana".