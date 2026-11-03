El Ayuntamiento de Huesca realiza el sorteo para composición de las 69 mesas electorales para el 29N

El sorteo se ha realizado mediante la aplicación informática facilitada por la Oficina del Censo Electoral del Instituto Nacional de Estadística (INE). - AYUNTAMIENTO DE HUESCA

HUESCA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huesca ha celebrado esta mañana una sesión plenaria extraordinaria en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial para realizar el sorteo público que ha determinado la composición de las 69 mesas electorales que se constituirán en la ciudad con motivo de las elecciones a las Cortes Generales del próximo 29 de noviembre.

El sorteo se ha realizado mediante la aplicación informática facilitada por la Oficina del Censo Electoral del Instituto Nacional de Estadística (INE), que ha permitido designar a las personas que ocuparán los puestos de presidencia y vocalías de cada mesa, así como a sus respectivos suplentes. Cada una de las 69 mesas electorales estará formada por tres personas: una que ejercerá la presidencia y otras dos que desempeñarán las funciones de vocales.

Además, se han designado dos suplentes por cada uno de estos puestos, lo que supone un total de 621 personas seleccionadas entre titulares y suplentes. La elección se ha efectuado entre las personas inscritas en el censo electoral correspondiente a cada mesa que cumplen los requisitos establecidos por la legislación electoral, entre ellos ser menores de 70 años y saber leer y escribir.

Las personas mayores de 65 años que hayan resultado designadas podrán renunciar al cargo en el plazo de siete días desde la recepción de la notificación. Una vez realizado el sorteo, el Ayuntamiento remitirá los resultados a la Junta Electoral de Zona y comenzará hoy mismo a entregar las notificaciones a las personas seleccionadas. Quienes hayan sido designados dispondrán de un plazo de siete días desde la notificación para presentar ante la Junta Electoral de Zona las alegaciones que consideren oportunas, siempre que exista una causa justificada y documentada que les impida desempeñar el cargo.