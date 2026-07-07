Ayuntamiento, Ibercaja y Fundación Ibercaja suman fuerzas en la campaña 'Juntos por Venezuela'

El Ayuntamiento de Zaraoza aporta 20.000 euros e Ibercaja y Fundación Ibercaja 10.000 euros cada una. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza, Ibercaja y Fundación Ibercaja han presentado este martes la campaña solidaria 'Juntos por Venezuela', una iniciativa destinada a recaudar fondos para atender la emergencia humanitaria provocada por los terremotos que han asolado el país. La campaña está abierta a la participación de ciudadanos, empresas, entidades e instituciones, que pueden colaborar mediante el Bizum 05404 o realizando una transferencia a la cuenta habilitada por Fundación Ibercaja: ES55 2085 0103 9603 3317 9067.

El acto, que ha tenido lugar en el Salón de Recepciones de la Casa Consistorial, ha participado la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, el director general de Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo, el director de Comunicación, Marca y Relaciones Institucionales de Ibercaja, Enrique Barbero, e Inés González, jefa del Área de Acción social, Medioambiente y Voluntariado Corporativo. También, el presidente de la Asociación Ibero Venezolana (ASOIVEN), Wilson García, así como miembros de las asociaciones de la comunidad venezolana en Aragón, de Vente Venezuela, Vente Mundo, Venezolanos en Aragón y del tejido empresarial.

La alcaldesa ha anunciado que el Consistorio zaragozano se suma a esta plataforma solidaria con una aportación de 20.000 euros, que permitirá reforzar la ayuda humanitaria sobre el terreno. Por su parte, tanto Fundación Ibercaja como Ibercaja han realizado una donación de 10.000 euros cada una. En el caso de Ibercaja, la aportación se realiza a través del programa 'Tu Dinero con Corazón', que canaliza el compromiso social de la entidad a través de sus productos financieros sostenibles y solidarios, permitiendo a sus partícipes contribuir activamente a mejorar la vida de colectivos vulnerables.

Natalia Chueca ha destacado que la ciudad quiere seguir al lado del pueblo venezolano en uno de los momentos más difíciles de su historia reciente. "Seguimos muy pendientes de las noticias que nos llegan cada día desde Venezuela. Nuestra solidaridad y nuestro pensamiento están con el pueblo venezolano en estos momentos de sufrimiento", ha afirmado.

Esta iniciativa ofrece a toda la ciudadanía la posibilidad de colaborar con la emergencia. "Hoy queremos dar un paso más en nuestra colaboración con la terrible situación que han dejado los dos terremotos en Venezuela. Se trata de una campaña solidaria para recaudar fondos y dar la oportunidad a todo aquel que así lo desee de poner su granito de arena donde más se necesita ahora", ha explicado la alcaldesa.

Natalia Chueca también ha querido trasladar un mensaje de cercanía y apoyo a la comunidad venezolana residente en Zaragoza, integrada por cerca de 8.000 personas. "Queremos que nos sintáis como una ciudad de acogida y como una ciudad que defiende la libertad y la democracia. El Ayuntamiento de Zaragoza siempre ha mostrado su total compromiso con Venezuela y con los venezolanos", ha asegurado.

Por su parte, el director general de Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo ha explicado que "la Fundación fue plenamente consciente de la necesidad y urgencia de ayudar a Venezuela, y, por eso, puso en marcha esta plataforma de forma inmediata tras conocer la devastadora tragedia. Una iniciativa que forma parte de nuestro ADN social y del compromiso que le ha acompañado desde hace 150 años: estar junto a las personas que más lo necesitan".

Rodrigo ha subrayado la importancia de responder con rapidez a la emergencia humanitaria que vive el país y ha apelado a la solidaridad de la sociedad aragonesa. "La campaña se ha concebido con ese único y exclusivo objetivo: destinar una ayuda urgente a Venezuela y los venezolanos. Una ayuda que, desde el Comité de Emergencias, pondrán en marcha para proporcionar refugio, servicios de salud, medicinas y suministros básicos a las miles de familias afectadas. Entre todos, y con cada pequeña o gran aportación, contribuiremos enormemente a que niños, niñas y familias enteras consigan salir adelante", ha afirmado.

COMITÉ DE EMERGENCIA

Todo el dinero recaudado en esta campaña se destinará a proyectos de ayuda humanitaria en Venezuela, a través del Comité de Emergencia Español, que reúne a 8 ONGs internacionales especialistas en ayuda humanitaria: Acción contra el Hambre, Aldeas Infantiles SOS, Educo, Entreculturas, Médicos del Mundo, Oxfam Intermón, Plan International y World Vision.

Estas entidades ya están actuando sobre el terreno para atender las necesidades más urgentes como ofrecer refugio para familias afectadas, facilitar acceso a agua potable y alimentos, así como atención sanitaria y apoyo psicológico.