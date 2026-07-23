El Ayuntamiento inicia un proyecto piloto de convivencia y mediación en dos piscinas municipales de verano

El concejal Félix Brocate ha presentado esta iniciativa que combina animación sociocultural, actividades saludables y mediación profesional para reforzar la convivencia y prevenir conflictos entre los usuarios. - MIGUEL G. GARCÍA

ZARAGOZA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza ha puesto en marcha, por primera vez, un proyecto piloto de convivencia, mediación y animación sociocultural en dos piscinas municipales de verano, una iniciativa que se está desarrollando durante la presente campaña estival en los centros deportivos municipales Delicias y La Granja.

El concejal delegado de Deportes, Félix Brocate, ha presentado este jueves el programa en el CDM Delicias, donde ha destacado que este proyecto "supone un paso más para mejorar la experiencia de los usuarios de las piscinas municipales, fomentando la convivencia, el respeto y la participación mediante actividades educativas y de ocio saludable".

Esta actuación nace con un marcado carácter preventivo y tiene como objetivo favorecer un clima de convivencia positiva en unas instalaciones que, durante los meses de verano, registran una elevada afluencia de público. Para ello, el programa combina la dinamización de actividades deportivas y recreativas con un servicio profesional de mediación sociocultural, orientado a prevenir conflictos y facilitar la resolución dialogada de las posibles incidencias que puedan surgir durante la jornada.

Entre las acciones previstas se incluyen juegos acuáticos, actividades deportivas, propuestas de ocio saludable y dinámicas dirigidas a personas de todas las edades, con especial atención a la participación conjunta de las familias. Asimismo, se desarrollan actuaciones encaminadas a favorecer la integración, la socialización y el buen uso de las instalaciones municipales.

El proyecto se está llevando a cabo con la colaboración de la Asociación Cultural Os Zagales d'Aragón, entidad con una amplia trayectoria en el ámbito socioeducativo y de la animación en el tiempo libre. En cada uno de los dos centros deportivos trabaja un equipo integrado por dos profesionales especializados: uno con titulación en Educación Social o Trabajo Social y formación específica en resolución de conflictos y mediación, y un técnico/a en Integración Social o Animación Sociocultural con la misma especialización.

Con este proyecto piloto, el Ayuntamiento de Zaragoza refuerza su apuesta por ofrecer unas piscinas municipales que, además de ser espacios para el deporte y el ocio, favorezcan la convivencia, el respeto mutuo y la participación ciudadana durante toda la campaña de verano.