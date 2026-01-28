El Ayuntamiento inicia la rehabilitación del monumento a Los Sitios con una inversión de 348.608,21 euros

Monumento a Los Sitios de Zaragoza - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza inicia esta semana las tareas de rehabilitación y recuperación del monumento a Los Sitios de Zaragoza, que se desarrollarán durante ocho meses con una inversión de 348.608,21 euros y que desarrollará Antique SL, empresa adjudicataria del concurso público.

Las labores comenzarán con el vallado perimetral y la posterior instalación del andamiaje, si bien los trabajos se han coordinado con la Oficina de Infraestructura Verde, que emprende de manera previa labores de seguridad y posteriormente nuevas plantaciones en el entorno, para restablecer la regeneración completa de esta emblemática zona verde de la ciudad.

La actuación concreta sobre el monumento busca mejorar la imagen del conjunto, devolviéndolo a un estado coherente con el original, reparando sus principales patologías y estabilizando el deterioro de sus materiales pétreos y metálicos. Las actuaciones comprenden la totalidad del monumento y se trabajará en las diversas alturas y en todas las caras, desde la base --grada inferior-- hasta su remate superior --escultura sobre monolito--.

Se trata de un elemento escultórico de gran tamaño, erigido en el año 1908, que supera por tanto el centenar de años y cuya composición comprende elementos como la piedra arenisca, la piedra caliza y el bronce, llegando más allá de los 16 metros de altura, con el remate superior de su construcción.

El proyecto está promovido y coordinado por el Servicio de Arquitectura del Área de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda, redactado en origen por Typsa, y con informe dictamen sobre el estado de conservación y necesidades de actuación en los materiales pétreos encargado al Área de Petrología y Geoquímica del Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Zaragoza.

Se responde así a la solicitud iniciada por el Servicio de Cultura del Ayuntamiento, con la intención de efectuar en su momento el Plan de Sostenibilidad Turística en Destinos para el Plan Territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón.

"DE LOS MÁS BELLOS"

El monumento a Los Sitios está considerado como uno de los conjuntos escultóricos públicos más bellos de la ciudad de Zaragoza, con un estilo modernista en la fluidez de las formas y en el empleo de materiales y de técnicas diferentes, desde el bajorrelieve a la escultura exenta.

El grupo escultórico está planteado como un diorama circular donde se encuentran representadas diferentes escenas y símbolos del hecho a conmemorar, y está integrado por numerosas figuras realizadas con una rica modulación de matices escultóricos --bajorrelieve, relieve, altorrelieve y bulto completo-- y de materiales --piedra arenisca, piedra caliza y bronce--.

Se divide en tres partes principales en altura, de abajo a arriba: la grada, construida en piedra arenisca; el basamento, de piedra caliza con elementos de bronce adosados; y el monolito, de piedra arenisca también con elementos de bronce.

En la actualidad, el estado de conservación presenta erosiones y exfoliaciones, manchas negras, craquelado y descamación de barniz anti grafiti, desplacaciones superiores a 1 centímetro de espesor en algunas zonas, pérdida de pátina previa en algunas zonas con arrastre de relieve, y cierta degradación.

Por ello, el proyecto de rehabilitación supondrá la limpieza de la totalidad de la obra, la consolidación y fijación, la reposición de volúmenes en puntos concretos, el sellado y rejuntado de las juntas de piezas y sillares, y las protecciones de cara a su seguridad y mantenimiento.

HISTORIA DEL MONUMENTO

Su construcción se promueve por una serie de notables de la ciudad, entre los que destacaba el industrial oscense Basilio Paraíso, director de la Cámara de Comercio. El Monumento se ubicaba en el centro de la avenida principal de la Exposición Hispano Francesa de 1908, ubicado en la entonces llamada Huerta de Santa Engracia, que incluía la actual plaza de los Sitios.

Su escultor fue el catalán Agustín Querol y Subirats (1860-1909), con quien la ciudad tenía una deuda por haber ejecutado de forma gratuita el monumento central de la actual plaza de España de Zaragoza. La primera piedra del Monumento de colocó el 22 de marzo de 1808 y su inauguración se produjo el 28 de octubre de 1908, con la presencia del rey Alfonso XIII y la reina Victoria Eugenia

PLANTACIÓN DE OCHO NUEVOS TILOS

De manera previa, han comenzado los trabajos de renovación del arbolado en la plaza, que se traducirá en la plantación de ocho nuevos tilos de tamaño grande.

En las últimas semanas se había producido la caída de un pino y, posteriormente, justo cuando se estaba analizando el estado de los ejemplares próximos, cayó un segundo ejemplar. Revisada la situación por los técnicos de la Oficina de Infraestructura Verde, se determinó que el estado de los otros cuatro pinos próximos también era problemático e incluso podrían suponer riesgo para las personas.

Un exceso de agua proveniente de alguna filtración, que se sigue investigando, podría ser el origen de los problemas en el terreno que han debilitado la sustentación de estos ejemplares.

Ahora se va a proceder, de inmediato, a anular el riesgo eliminando los cuatro ejemplares próximos, pero aprovechando esta circunstancia sobrevenida para mejorar el arbolado de la Plaza de los Sitios.

Así, se ampliarán los alcorques y se revisarán los sistemas de riego, preparando así el terreno para la plantación de al menos 8 ejemplares de tilo 'Tilia tormentosa Brabant', que ya han sido seleccionados en el vivero y cuyo tronco tiene un calibre --perímetro o circunferencia del tronco-- de entre 25/30 centímetros.

Además, se van a mejorar los alcorques de estos árboles, para hacerlos más amplios y poderlos integrar también como alcorques floridos dentro de la política de renaturalización urbana. Finalmente, está previsto renovar el césped de los parterres próximos y realizar algunas reparaciones en la fuente ornamental.