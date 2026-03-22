El Ayuntamiento mejora y renueva el firme de la calle de Espoz y Mina antes del comienzo de la Semana Santa

La calle ESpoz y Mina estará lista para el paso de las procesiones de Semana Santa. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza emprende, a partir de este lunes 23 de marzo, la renovar del firme de toda la calle de Espoz y Mina, en el corazón del casco Histórico de la ciudad. La actuación, con una inversión aproximada de 75.000 euros, va a ser ejecutada por el Servicio de Conservación de Infraestructuras, que realizará el fresado del pavimento, su reposición y la aplicación posterior de un tratamiento superficial para recuperar la forma estética que tiene actualmente y que sea más duradero.

La obra, que se extenderá a lo largo de toda la semana hasta su finalización el viernes 27 de marzo, se realiza de forma previa a la Semana Santa. Esta acción supone que de lunes a viernes, entre las 8.00 y las 18.00 horas, se cortará la vía al paso del tráfico rodado, si bien se ha coordinado los trabajos con el Hotel Sauce y los badenes afectados para el acceso por las plazas de Ariño y de Santa Cruz, y la salida por la plaza de Santa Cruz y de San Félix mediante señalistas.

Además, deberá cortarse la calle de Santa Isabel, desde calle Loscos, y la entrada a la calle de Manifestación, desde la calle Alfonso, situación que también se ha informado a los badenes de ambas calles, a los Hoteles Inca, San Valero, Catalonia y Río Arga, y a los badenes de las calles Convertidos, Virgen y Danzas, para que conozcan que el acceso en ese horario únicamente se podrá realizar por Murallas Romanas.

El tramo de Manifestación entre Loscos y Alfonso quedará en fondo de saco y doble sentido de circulación para la reserva de hotel mediante señalistas.

En cuanto el avance de la obra lo permita, se abrirá el circuito de Santa Isabel, San Braulio, Espoz y Mina y Manifestación.

Fuera del horario de trabajo se restablecerá la circulación habitual, señalizando las irregularidades del firme. No obstante, quedará prohibido el estacionamiento del 23 al 27 de marzo en Espoz y Mina, en el tramo de Santa Isabel entre Loscos y Alfonso, y en la Calle San Braulio.

MODIFICACIONES EN ZONAS DE REFORMAS INTEGRALES

Así mismo, la semana también llevará consigo pequeñas modificaciones en el entorno de algunas de las grandes reformas que el Ayuntamiento de Zaragoza está ejecutando en la ciudad. De este modo, en el Coso Alto, en su intersección con la calle Espartero que lleva a plaza de San Miguel, se renovará por medias calzadas las dos tuberías de abastecimiento que cruzan en ese punto.

Por ello, del lunes 23 de marzo a las 9.30 horas hasta el 30 de abril, se ampliará la ocupación actual en la calzada, siendo necesario cortar el carril bici --eliminando los separadores-- entre San Vicente de Paul y Santo Dominguito de Val para habilitar un carril de circulación --próximo a la acera impar en la primera fase y a la acera par en la segunda-- que garantice el paso del tráfico rodado, incluso bus, en todo momento.

Mientras, continuando con la renovación integral de la avenida de Valencia, del 23 de marzo al 30 de abril, se ocupará el carril izquierdo de circulación entre las calles Lérida y Pamplona Escudero (sentido San Juan Bosco).