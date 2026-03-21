Israel advierte de que los misiles iraníes pueden alcanzar Berlín, París o Roma

Archivo - El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas israelíes, Eyal Zamir - FUERZAS DE DEFENSA DE ISRAEL - Archivo

MADRID 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas israelíes, Eyal Zamir, ha advertido este sábado de que los misiles iraníes podrían alcanzar capitales europeas como Berlín, París o Roma después del ataque contra la base militar de Diego García, en el océano Índico.

"Irán lanzó ayer un misil balístico intercontinental de dos fases con un alcance de 4.000 kilómetros hacia un objetivo estadouniense en la isla de Diego García", ha explicado Zamir en un comunicado de vídeo.

"Estos misiles no son para atacar a Israel. Su alcance llega a capitales europeas como Berlín, París y Roma, que están bajo amenaza directa con este alcance", ha añadido el responsable militar israelí.

Zamir ha resaltado que "hemos aprendido de la historia mundial y judía que ignorar una amenaza o taparse los ojos no la hace desaparecer, sino que, al contrario, proyecta debilidad y alienta a los regímenes extremistas". Por ello, considera que "quien no afronta a una amenaza desde el principio, se convertirá en su rehén en el futuro". Zamir ha destacado así que "Estados Unidos, con liderazgo y poderío militar protege a todo el mundo libre".

Zamir ha puesto en valor los "logros tácticos" de la pasada semana y ha asegurado que "colegas de toda la región me han trasladado mensajes de felicitación y admiración". "El daño que estamo infligiendo al régimen iraní en las tres últimas semanas emipieza a generar logros sistémicos-estrtatégicos, militares, económicos y gubernamentales", ha resaltado.

"Queridos ciudadanos de Israel. Estamos medio camino y la dirección está clara. En una semana, en Pascua, fiesta de la libertad, seguiremos luchando por nuestra libertad y nuestro futuro", ha recalcado.

En cuanto a la situación en Líbano, Zamir ha asegurado que los ataques sobre Irán "están debilitando a Hezbolá". "Hezbolá, al servicio de Irán, está destruyendo Líbano y arrastrándolo a la guerra. La campaña actual sumará para lograr nuestro objetivo estratégico de desarmar a Hezbolá", ha remachado.