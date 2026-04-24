El Ayuntamiento de Monzón (Hueca) y Renfe fletan el II Tren Templario por el homenaje a Jaime I y Mont-rodón

Tren templario de Monzón. - AYUNTAMIENTO DE MONZÓN.

MONZÓN (HUESCA), 24 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Monzón (Huesca) y Renfe vuelven a fletar el Tren Templario, tras el éxito que tuvo el año pasado la iniciativa desarrollada con motivo del Homenaje Templario a Jaime I y Guillem de Mont-rodón.

La venta de entradas en la web 'www.monzon.es' se activará el lunes de la semana próxima, día 27 de abril. El Tren Templario partirá de la estación de Delicias de Zaragoza el 23 de mayo.

El acuerdo renovado entre el Ayuntamiento y Renfe se mantiene en las mismas condiciones que el año pasado, es decir, 300 plazas billete de ida y vuelta por 12 euros, recibimiento templario al llegar a la estación de Monzón, entrega de obsequio recuerdo, sorteo de regalos y visita teatralizada al castillo de Monzón a las 16.00 horas.

El objetivo que se persigue no es otro que el de facilitar la llegada de viajeros de la línea Zaragoza-Monzón al Homenaje Templario con un desplazamiento cómodo para los interesados en disfrutar del mismo. El Tren Templario saldrá el día 23 de mayo de Zaragoza Delicias a las 8.57 horas y de Zaragoza Goya a las 9.02 horas, con llegada a Monzón a las 10.35 horas. El viaje de vuelta saldrá de Monzón a las 18.30 horas con llegada a Zaragoza Goya a las 19.59 horas y a Zaragoza Delicias a las 20.05 horas.

El Ayuntamiento de Monzón ha resaltado la colaboración de Renfe a la hora de fletar este tipo de trenes especiales, que comenzamos hace muchos años con la Feria del Libro Aragonés y se ha continuado con 'Replega' y ahora con el Homenaje Templario.

HOMENAJE

El homenaje se celebra del 22 al 24 de mayo en su XXIV edición, está declarado de Interés Turístico Nacional y Regional y forma parte de la Asociación Española de Fiestas y Recreaciones Históricas.

Además, se celebra la Feria de Artes y Oficios Tradicionales que se distribuye por el centro de la ciudad.

Con este evento de recreación histórica se conmemora la llegada y estancia en Monzón, siendo niño, del rey Jaime I el Conquistador y su tutela por la Orden del Temple entre los años 1214 y 1217. Se honra también la figura de su maestro, el comendador de la Orden, Guillem de Mont-rodón.

Durante los años en que el infante Jaime residió en el castillo de Monzón la villa se convirtió en el centro de todas las atenciones del reino. Fue aquí donde comenzó la apasionante historia de un niño destinado a convertirse en uno de los reyes más grandes de Aragón.