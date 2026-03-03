El Ayuntamiento de Monzón (Huesca) mejorará más de 60 kilómetros de caminos

La actuación global llega a más de 100.000 euros y cuenta con una aportación de la Diputación de 48.000 euros dentro del plan de caminos. - AYUNTAMIENTO DE MONZÓN

El Ayuntamiento de Monzón continúa con el arreglo de caminos con la previsión de actuar este año en unos 63 kilómetros, a los que hay que sumar los incluidos en el plan de 2025 con el camino de San Esteban --ya ejecutado-- y la Valfarta --adjudicado y que se hará en marzo--. El presupuesto con el que se cuenta este año es de 60.000 euros, sumados a los más de 40.000 del año pasado, y con una aportación del Plan de Caminos de la DPH de 48.000euro.

El alcalde de Monzón, Isaac Claver, que, junto al concejal de Agricultura y Ganadería, Carlos Perella, ha recorrido alguna de las actuaciones que se ejecutan, ha destacado que "para nosotros es muy importante mantener en buen estado y mejorar los caminos de nuestro término municipal y dar la máxima seguridad al circular por los mismos. Hay que ser consciente de que tenemos muchos kilómetros de caminos y, cada año, actuamos en una parte de ellos siguiendo el criterio de Policía Rural y la opinión técnica municipal que analiza el desgaste y el estado en el que se encuentran". Ha agregado que. "gracias al Plan de Caminos de la Diputación, este año podemos llegar más lejos y dar así mejor servicio en estas vías a vecinos, agricultores y ganaderos".

"La red de caminos municipales incluye de tierra y otras superficies y constituye una parte fundamental para la comunicación en nuestra ciudad, ya que supone el acceso a fincas, empresas, huertos o servicios, entre otros".

El Ayuntamiento de Monzón en los últimos años pone a disposición de los vecinos zahorra para su arreglo por un importe anual de unos 20.000euro. Con el Plan de la DPH se amplía el radio de acción para lo que se ha redactado un informe técnico con la colaboración de distintos departamentos municipales, como urbanismo y Policía Local Rural sobre los más urgentes, que es donde se está actuando, como son el camino de San Esteban y La Valfarta con cargo al 2025. Este año entre otros se actúa en la Armentera siendo el grueso más importante de la intervención los de tierra.

PLAN DPH

La Diputación de Huesca destina más de 6,5 millones de euros a la adecuación y mejora de caminos rurales durante 2025 y 2026, con un objetivo claro: facilitar el trabajo diario de agricultores y ganaderos, mejorar la conectividad entre explotaciones y núcleos de población, y reforzar la competitividad del sector agroalimentario altoaragonés.

Con cargo a 2025, se están ejecutando 200 actuaciones que suponen aproximadamente 1.000 kilómetros de caminos en toda la provincia.