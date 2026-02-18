El Ayuntamiento de Monzón licita la renovación de las butacas del Cine Victoria, por importe de 36.000 euros

La renovación de la zona de butacas centrales será la primera en ejecutarse, para posteriormente, finalizar las zonas laterales. Se plantea finalizar la restauración y poder reanudar la atividad en primavera. - AYUNTAMIENTO DE MONZÓN

MONZÓN (HUESCA), 18 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Monzón ha sacado a licitación la renovación parcial de las butacas del Cine Victoria por un importe de 36.300 euros. Esta actuación se enmarca en los trabajos que se lleven a cabo en el equipamiento cultural para su actualización.

La obra ya se ha publicado en el Perfil del Contratante a la espera de candidatos y desde el consistorio plantean reaundar la actividad en la instalación ya en primavera. El alcalde de Monzón, Isaac Claver, y la concejal de Cultura, Marta Montaner Durán, han visitado el patio de butacas del cine.

Claver, por su parte, ha explicado que "se trata de la primera fase del cambio de butacas con casi treinta años de servicio. Este año actuaremos en la parte central que es la más deteriorada y el próximo año se concluirá con los laterales. Con ello, cuidamos y mejoramos nuestro teatro-cine que es un espacio muy querido por todos y una parte fundamental de la actividad cultural de la ciudad. Además, este trabajo se complementará con otras actuaciones que mejorarán y modernizarán las instalaciones".

Marta Montaner ha expresado que "las mejoras son necesarias para que los vecinos y usuarios de este espacio, puedan estar en óptimas condiciones". Además, confía en que en pocas semanas puedan reabrir y reanudar la actividad del cine. El Cine Victoria de Monzón tiene un aforo actual de 490 personas en la sala principal y 176 personas en la sala B, creada posteriormente.