El Ayuntamiento de Las Peñas de Riglos (Huesca) trabaja para poner a punto los servicios básicos tras el incendio

HUESCA 20 Ago. ( EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Las Peñas de Riglos (Huesca), al que pertenecen las localidades de Centenero, Ena y Botaya, cuyos vecinos han sido realojados este jueves, trabaja para poner a punto los servicios básicos, tras el incendio forestal, que se inició el pasado 10 de agosto y hoy se ha dado por estabilizado.

El alcalde, José Torralba, ha dicho que le preocupan las captaciones de agua cuando comiencen a arrastrar las cenizas del incendio. Ha afirmado: "Estamos controlando los abastecimientos e infraestructuras básicas y es que las captaciones están donde están, que es dónde siempre lo han hecho, algunas en barrancos superficiales y no sé en qué condiciones quedarán tras lluvias y arrastre de cenizas".

Torralba ha trasladado las ganas de volver de todos los desalojados tras una semana de gran incertidumbre. "Los núcleos están perfectos, no se ha quemado nada, se han podido defender, se han pasado unos días muy duros, es muy difícil estar fuera de casa tantos días y con la incertidumbre de saber cómo está tu pueblo".

El alcalde ha recordado que vuelven con la condición de transitar por las carreteras solo en caso de necesidad. Así, ha trasladado que "han dejado a la gente volver a los pueblos, pero con el compromiso de que se utilicen las carreteras para lo necesario, es decir, no se puede, por ejemplo, bajar tres veces a comprar a Ayerbe, otra al médico y otra a otra cosa, hay que optimizar los desplazamientos".

Torralba ha apuntado que los vecinos de esta zona de La Hoya de Huesca nunca habían vivido algo así, ya que el último gran incendio tuvo lugar en Riglos en el año 2001. En total son ya casi 700 los realojados, solo quedan pendientes de regresar los habitantes de las localidades de Atarés, Santa Cruz de la Serós y Binacua.