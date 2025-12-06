El Ayuntamiento plantea un reto ciudadano para premiar las miradas que mejor reflejen la Navidad en las redes sociales

ZARAGOZA 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza impulsa una acción de comunicación para reforzar la proyección de la Navidad de la ciudad a través de las redes sociales y de la mirada cercana de todos los ciudadanos que puedan generar contenidos sobre estas fechas en los espacios y acerca de cualquier rincón atractivo o momentos emotivos o únicos de la programación que se ofrece durante más de cinco semanas en la Ciudad.

Esta iniciativa invita a todos los usuarios de Instagram y Tik Tok, independientemente de su actividad y seguimiento en las redes sociales, a contar desde su experiencia personal todo lo que sucede durante diciembre y la primera semana de enero.

Los tres contenidos más destacados recibirán una dotación económica de 1.000, 1.500 y 2.000 euros a los tres primeros, según la valoración de un jurado que tendrá en cuenta criterios como la originalidad, la calidad narrativa y visual, la capacidad para transmitir el clima navideño de Zaragoza así como el impacto alcanzado en redes sociales. Además, habrá otro premio de 500 euros al contenido más viral que será compatible con los tres anteriores.

Con este reto, el consistorio busca que sean los propios habitantes y visitantes de la ciudad los protagonistas de este reto que pretende constatar el interés que despierta Zaragoza en estas fechas, como una contribución a proyectar los atractivos a través de las redes a todo el mundo.

El "escenario" puede ser un paseo por las calles iluminadas o por sus mercados navideños o un recorrido por las propuestas culturales y gastronómicas de la ciudad. Se trata de una manera directa y real de reflejar el ambiente que se respira en Zaragoza durante estas fechas.

PARTICIPACIÓN ABIERTA A CIUDADANOS Y VISITANTES

La convocatoria está abierta a clos mayores de 16 años, con iniciativa para generar y compartir contenidos originales bajo el tema "Zaragoza, donde la magia sucede". Cada perfil deberá crear y publicar contenido digital relativo a la navidad relacionado con el tema "Zaragoza, donde la magia sucede", eslógan de la campaña navideña de Zaragoza en 2025, cumpliendo con una serie de condiciones mínimas.

Así, se deberá publicar 1 reel o 1 post en Instagram o TikTok. Podrán presentar un máximo de 5 piezas de contenido, que deberá desarrollarse íntegramente en el término municipal de Zaragoza.

Su temática habrá de versar sobre cualquier actividad navideña desarrollada en la ciudad, como por ejemplo el encendido de luces, el mercado de Navidad, la pista de hielo, la gastronomía típica, la Cabalgata de Reyes, la ruta de la luz u otras actividades navideñas.

Los perfiles deberán seguir a la cuenta oficial del Ayuntamiento de Zaragoza en las plataformas que participen --en TikTok, @ayuntamiento_zaragoza; y en Instagram @ayuntamiento_zaragoza--.

En la publicación del contenido deberá mencionarse la red social oficial del Ayuntamiento de Zaragoza e incluir el hashtag: #ZaragozaEsMagia. El contenido ya se puede publicar, hasta el próximo 7 de enero de 2026 (inclusive).

Para comunicar su participación, las personas interesadas deberán cumplimentar el formulario disponible en la página web del Ayuntamiento de Zaragoza --'zaragoza.es/sede/servicio/premios-concursos/4061'. También directamente, a través del enlace 'forms.gle/SNfnVYVkCB6BQPsf7'.