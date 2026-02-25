El Ayuntamiento de Puértolas licita los trabajos de construcción de la depuradora de Escalona

Vista de Escalona. - AYUNTAMIENTO DE PUÉRTOLAS.

PUÉRTOLAS (ZARAGOZA), 25 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Puértolas sigue dando pasos para el cuidado de su medio natural, uno de los principales valores del municipio. Recientemente, el consistorio ha sacado a licitación la construcción de la depuradora de Escalona, uno de los once núcleos de población que componen este municipio.

"Gracias a esta infraestructura, dejaremos de verter residuos al río Bellós y, pronto también, haremos lo mismo con el río Cinca, pues seguimos dando pasos para la construcción de una depuradora que dará servicio a Puyarruego y Belsierre".

Las obras comenzarán en Escalona en los próximos meses, según ha confirmado el alcalde, José Manuel Bielsa Manzano, y tienen una duración estimada de siete meses. Entre las dos depuradoras está prevista una inversión próxima a los dos millones de euros, financiados a través del Instituto Aragonés del Agua.

"Con estas instalaciones, unificaremos el sistema de saneamiento y la conducción de aguas residuales desde diferentes núcleos del municipio", ha indicado Bielsa.

El alcalde ha continuado diciendo que "estas depuradoras, junto a otras medidas, tienen como fin último mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, además de seguir impulsando el cuidado del medio ambiente en nuestro municipio y en la comarca de Sobrarbe".

Ha agregado que "somos un ayuntamiento pequeño, tenemos poco más de 200 habitantes, pero no podemos dejar de lado la prestación de servicios básicos, es así como hemos conseguido el atractivo necesario para que los vecinos se queden a vivir aquí y, quienes quieran, puedan venir a establecer en Puértolas sus proyectos vitales y profesionales".