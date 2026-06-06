El Ayuntamiento recupera más de 2.000 metros cuadrados de sombra en la zona de las Plazas Temáticas de la Expo

Toldos en la zona Expo. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza ha recuperado ya más de 2.000 metros cuadrados de sombra en la zona de las Plazas Temáticas de la Expo gracias a las tres actuaciones de instalación de toldos desarrolladas en este entorno. La última de ellas se está realizando esta semana con la colocación de 120 nuevas lonas textiles de 2x6 m, que se suman a las 33 instaladas en 2025 en una primera fase y a las 24 colocadas posteriormente en 2026.

El consistorio ha dispuesto 173 toldos de 2x6 metros, lo que permite generar una superficie aproximada de 2.076 metros cuadrados de sombra en uno de los espacios con mayor potencial de uso ciudadano del recinto Expo, próximo al Anfiteatro y al frente fluvial. También se instaló una sombra textil en el escenario del Anfiteatro. En total, la inversión de estos trabajos asciende a 150.000 euros.

Esta nueva actuación supone un nuevo impulso a la recuperación del recinto Expo como un espacio más amable, confortable y preparado para el uso y disfrute público. La intervención forma parte de las inversiones recogidas en el Plan de Sostenibilidad Turística de Zaragoza, financiado con 2.000.000 de euros de fondos europeos, y se enmarca en la estrategia municipal para mejorar las condiciones de estancia en esta zona de la ciudad.

La colocación de estos nuevos elementos textiles tiene una especial importancia ante la llegada de los meses de mayor calor, ya que permitirá mejorar el confort térmico de las personas que utilizan habitualmente este entorno como zona de paso, paseo, deporte o esparcimiento. Además, la creación de nuevas zonas de sombra será especialmente útil durante eventos de gran afluencia de público, como Río y Juego, durante las Fiestas del Pilar, así como en los conciertos y actividades vinculadas al entorno Expo, entre ellas el festival Vive Latino.

Estas actuaciones se suman a otras mejoras desarrolladas en los últimos años en el entorno de la Expo. Entre ellas figuran las intervenciones realizadas en el propio Anfiteatro, donde el Ayuntamiento realizó trabajos de acondicionamiento, arreglo de gradas y mejora del espacio escénico.

BANCOS ECOGEOGRÁFICOS

Además, dentro de las actuaciones de mejora de la zona, en los últimos meses se ha realizado una prueba piloto sobre tres de los bancos ecogeográficos ubicados en las Plazas Temáticas, con trabajos de limpieza y restauración, con el objetivo de valorar el estado real de las piezas y el alcance de una posible intervención más amplia.