El Ayuntamiento de Tarazona finaliza la estabilización de las Casas Colgadas y los vecinos pueden regresar

ZARAGOZA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Tarazona, Tono Jaray, y el concejal de Urbanismo, César García, se han reunido con los vecinos de las Casas Colgadas, para comunicarles que, desde ete miércoles, pueden regresas a sus viviendas, una vez finalizadas las obras de estabilización realizadas tras el desprendimiento de roca del pasado 14 de julio.

Durante el encuentro, el alcalde ha subrayado que "la prioridad durante estos meses ha sido garantizar la seguridad de todas las familias afectadas, así como asegurar la estabilidad de las Casas Colgadas, patrimonio cultural de Tarazona que queríamos y debíamos conservar".

Jaray ha destacado que se trata de una obra ejecutada en tiempo récord, recordando que en apenas 19 días desde el desprendimiento ya se estaba trabajando sobre el terreno. El primer edil, ha señalado, además, que la intervención ha supuesto un coste cercano a los 800.000 euros.

Asimismo, ha explicado que, tras la emergencia inicial, en agosto se llevó a cabo una primera fase de proyectado que permitió una estabilización estructural parcial, pero "era necesaria proceder al derribo urgente de un corral y una vivienda en ruinas --situados en los números 8 y 9 de la calle Judería-- para poder garantizar la seguridad y avanzar en la estabilización definitiva de las Casas Colgadas". Estas demoliciones se llevaron a cabo en octubre.

Posteriormente, en noviembre comenzaron los trabajos de bulonado, que finalizaron la semana pasada junto con la aplicación de una nueva capa de hormigón, de un tono semejante al de la roca original, con el objetivo de integrar visualmente la actuación en el entorno.

El alcalde ha añadido que los técnicos municipales revisarán periódicamente la intervención para realizar un seguimiento exhaustivo y detectar cualquier posible anomalía.

Por último, el concejal de Urbanismo, César García, ha informado que queda pendiente adecuar los solares situados en la parte inferior, con el objetivo de reconstruir la fisonomía de la calle y recuperar la armonía del entorno urbano.