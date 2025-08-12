El Ayuntamiento de Tarazona impulsa el balonmano local con un nuevo convenio de 20.000 euros

TARAZONA (ZARAGOZA), 12 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Tarazona ha suscrito un nuevo convenio de colaboración con la Agrupación Balonmano Tarazona, mediante el cual destinará 20.000 euros para fomentar este deporte y respaldar las actividades del club. La ayuda cubrirá la organización de eventos en la localidad, la formación de jugadores y entrenadores, así como desplazamientos para competiciones.

La firma del convenio se ha llevado a cabo esta mañana con la presencia del alcalde de Tarazona, Tono Jaray, el concejal de Deportes, Pablo Escribano y el presidente de la Agrupación Balonmano Tarazona Carlos Baños.

Jaray ha destacado la importancia de la colaboración con "una entidad que se dedica especialmente a fomentar el deporte de los más pequeños y el deporte femenino, ámbitos que no siempre reciben la atención que merecen. Además, sus primeros equipos están compitiendo a niveles excepcionales. Para nosotros, es un verdadero placer poder colaborar un año más con ellos".

Por su parte, el presidente del Club, Carlos Baños, ha agradecido el apoyo del Ayuntamiento, manifestando que "para clubs como el nuestro es vital contar con este tipo de respaldos". Este respaldo permite que la base disponga de los recursos necesarios para seguir desarrollándose y, al mismo tiempo, potenciar su crecimiento con una estructura de entrenadores cada vez más cualificados. "Seguiremos progresando con objetivos realistas", ha afirmado.

Como novedad, este año se ha creado un equipo filial masculino que servirá como puente para que los jugadores juveniles formados en la cantera puedan continuar su desarrollo en un equipo intermedio. Además, después de muchos años, el cuerpo técnico del primer equipo estará integrado por personas de Tarazona.

El concejal de Deportes, Pablo Escribano, ha alabado la labor que realiza el club, destacando que se trata del deporte más practicado en la ciudad, con 13 equipos compitiendo cada fin de semana. Además, ha subrayado que, "de los cerca de 300 jugadores, el 50 por ciento son mujeres, un hecho poco común en esta disciplina". Todo ello, contribuye a que el nombre de Tarazona gane visibilidad a nivel nacional en el ámbito deportivo.