El Ayuntamiento de Teruel abre el plazo para solicitar ayudas de guardería o escuelas infantiles

TERUEL 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Teruel abre este viernes, 5 de septiembre, hasta el próximo 2 de octubre, el plazo para solicitar las subvenciones dirigidas a familias con niños matriculados en escuelas infantiles o guarderías en la etapa de cero a tres años.

El Consistorio turolense ha incrementado en 20.000 euros las ayudas destinadas a estas subvenciones, pasando de los 30.000 euros que se habilitaron el año pasado a los 50.000 de este año, ha informado el Ayuntamiento.

El objetivo principal de esta medida es favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar. Para ello, se concederán subvenciones a familias que tengan a su cargo niños que asisten a una guardería o escuela infantil en la ciudad de Teruel o sus barrios pedáneos en la etapa de cero a tres años.

Los menores deberán estar empadronados en Teruel o sus barrios pedáneos, con anterioridad a la fecha de publicación de estas ayudas y que se mantengan empadronados hasta, al menos, la presentación de la justificación de la ayuda concedida.

Las bases de la convocatoria contemplan la posibilidad de que el interesado pueda autorizar al Ayuntamiento para consultar determinada documentación que se le solicita. Toda la información se encuentra en la página web del Ayuntamiento de Teruel, en el enlace 'https://lc.cx/QIlNHv'.