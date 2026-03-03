El Ayuntamiento de Teruel alerta de llamadas fraudulentas que reclaman el pago de deudas por recibos de agua - AYUNTAMIENTO DE TERUEL

TERUEL 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Teruel ha alertado de llamadas fraudulentas a vecinos de la ciudad en las que se les reclama el pago de deudas por recibos de agua.

Al parecer, en las llamadas fraudulentas que se realizan a los vecinos se ha suplantado al Ayuntamiento de Teruel para exigir el pago de recibos.

Desde el Consistorio turolenses se ha avisado a los vecinos de que si reciben una llamadas de estas características no hay que facilitar los datos personales, ni bancarios y hay que ponerlo en conocimiento de la policía.

Tras aseverar el Ayuntamiento de Teruel que no está realizando llamadas de este tipo, se ha pedido la máxima difusión para evitar que más personas sean víctimas de esta estafa.