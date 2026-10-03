El Ayuntamiento de Teruel amplía el servicio de taxi con dos nuevas licencias para vehículos adaptados

TERUEL 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Teruel aprobará en el Pleno del próximo lunes 5 de octubre la creación de dos nuevas licencias de taxi, destinadas prioritariamente al transporte de personas con movilidad reducida o discapacidad. Esta ampliación responde al crecimiento de la población turolense, que ya ha superado los 37.000 habitantes, y a la necesidad de adaptar el servicio público de transporte a las necesidades reales de la ciudadanía.

Las dos nuevas licencias corresponderán a vehículos accesibles, con el objetivo de garantizar de manera efectiva y continua la prestación del servicio a las personas con discapacidad. Esta medida permitirá ampliar la oferta de transporte adaptado en la ciudad y facilitar los desplazamientos de quienes necesitan vehículos con características específicas de accesibilidad.

Junto al incremento del número de licencias, el Ayuntamiento ha avanzado otras líneas de actuación orientadas a la modernización del servicio de taxi, con especial atención a la accesibilidad y a la mejora de la atención a los usuarios.

PRUEBAS PARA OBTENER EL PERMISO MUNICIPAL

En otro orden de cosas, el Ayuntamiento de Teruel ha abierto una nueva convocatoria de pruebas para obtener el permiso municipal de conductor de autotaxi, de conformidad con la Ordenanza Municipal reguladora del servicio público de transporte en vehículos autotaxi.

El plazo para presentar las solicitudes finalizará el próximo jueves 8 de octubre. Los interesados podrán formalizar su inscripción en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento o a través de cualquiera de los medios establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Las personas aspirantes deberán tener cumplidos los 18 años, estar en posesión del permiso de conducir tipo B en el momento de presentar la solicitud y dirigir una instancia al Ayuntamiento de Teruel. El modelo de solicitud está disponible en el siguiente enlace: https://www.teruel.es/wp-content/uploads/documentos/Modelo-d... Junto con la solicitud deberán aportar una copia del DNI y del carné de conducir.

Las bases completas de la convocatoria pueden consultarse en la página web municipal, en el apartado de documentos en periodo de información pública: https://www.teruel.es/portal-de-transparencia/documentos-en-...

Una vez concluido el plazo de inscripción, el Ayuntamiento publicará en su tablón de anuncios la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos. Los interesados dispondrán de tres días hábiles para presentar alegaciones o subsanar posibles errores. Tras resolver las incidencias, se hará pública la lista definitiva, junto con la fecha, hora y lugar de celebración de las pruebas.

Los aspirantes deberán acudir al examen con el DNI original y en vigor. La prueba consistirá en un cuestionario tipo test de 20 preguntas sobre las calles de Teruel y sus principales lugares de interés turístico y oficial, itinerarios, tarifas, normativa de circulación y contenido de la Ordenanza Municipal reguladora del servicio público de transporte en vehículos autotaxi.

Para superar el examen será necesario responder correctamente al menos al 50% de las preguntas.