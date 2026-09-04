El Ayuntamiento de Teruel mantiene abierta la convocatoria de subvenciones al emprendimiento hasta el 31 de octubre

El concejal de Empleo y Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Teruel, Luis Girón. - AYUNTAMIENTO DE TERUEL.

TERUEL 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Teruel mantiene abierta hasta el próximo 31 de octubre de 2026 la convocatoria de subvenciones al emprendimiento dirigida a trabajadores autónomos y micropymes que quieran poner en marcha un negocio en el municipio. Las ayudas alcanzan un máximo de 2.500 euros por solicitante y permiten cubrir distintos gastos vinculados al inicio de la actividad.

El concejal de Empleo y Desarrollo Económico, Luis Girón, ha animado a los emprendedores y relevistas empresariales interesados a presentar sus solicitudes antes del 31 de octubre y ha destacado que se trata de una oportunidad para quienes quieran iniciar una nueva actividad profesional o dar continuidad a un negocio existente en Teruel.

Girón ha señalado que "es un buen momento para asentarse en Teruel y crear nuevos negocios", ya que la capital turolense se encuentra en continuo crecimiento y cada vez necesita más servicios profesionales.

Por este motivo, ha emplazado a quienes tengan un proyecto empresarial a conocer estas ayudas y presentar su solicitud dentro del plazo establecido.

La convocatoria contempla como beneficiarios a los autónomos y a las microempresas de menos de diez trabajadores que sean emprendedores y que no hayan estado dados de alta en el régimen de autónomos ni en la actividad propia durante el último año.

También pueden acceder a estas subvenciones los denominados relevistas empresariales, es decir, las personas que desarrollan un proyecto empresarial y continúan la actividad económica de un negocio objeto de traspaso.

La cuantía máxima de la subvención es de 2.500 euros por solicitante. En todo caso, la ayuda no podrá superar el importe total de los servicios prestados o de los gastos no inventariables que tengan como finalidad apoyar a los emprendedores o relevistas cuyo objetivo sea implantar su negocio en el municipio de Teruel.

Entre los gastos que pueden recibir esta ayuda figuran los gastos notariales, registrales y periciales vinculados al proyecto, los estudios de viabilidad, los proyectos técnicos necesarios para obtener la licencia de actividad y, en el caso de los relevistas empresariales, los estudios de valoración de un negocio existente.

También se contemplan los gastos de asesoramiento sobre nombres y marcas comerciales, los derivados del registro en la Oficina de Patentes y Marcas, los trabajos de planificación y cronograma, el acompañamiento y asesoramiento urbanístico o medioambiental, así como los servicios relacionados con la comercialización de productos o servicios.

FRANQUICIAS

La convocatoria incluye además el asesoramiento y recomendación de franquicias, el asesoramiento jurídico o financiero relacionado con la puesta en marcha de la actividad, los gastos de gestoría vinculados a los trámites ante las Administraciones Públicas, la notaría o el Registro Mercantil y los gastos de selección de personal.

Asimismo, pueden acogerse a la subvención los gastos relacionados con la creación y posicionamiento de una página web, la publicidad de lanzamiento y el alquiler del local, oficina o despacho donde se desarrolla la actividad profesional.

No tienen la consideración de gastos subvencionables los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación, ni los impuestos personales sobre la renta.

El plazo para presentar las solicitudes y la documentación correspondiente permanecerá abierto hasta el 31 de octubre de 2026. Toda la información sobre la convocatoria, los requisitos y la documentación necesaria puede consultarse en la sede electrónica del Ayuntamiento de Teruel.