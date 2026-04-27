El Ayuntamiento de Teruel recibe 105 solicitudes de regularización en una semana

Archivo - Plaza del torico Teruel. - EUROPA PRESS - Archivo

TERUEL 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha indicado que el Ayuntamiento, a través del área de Servicios Sociales, ha recibido 105 solicitudes de informes de vulnerabilidad durante la primera semana del proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes.

En este sentido, Buj ha criticado la falta de instrucciones claras por parte del Gobierno central a los ayuntamientos y a las entidades que tienen que gestionar esos informes de vulnerabilidad.

Asimismo, ha calificado el proceso de "desorganizado y desordenado" para añadir que el Consistorio ya ha solicitado aclaraciones a la Subdelegación del Gobierno de Teruel sobre los criterios de emisión de dichos informes.