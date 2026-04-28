El paro sube en 231.500 personas hasta marzo, su mayor alza desde 2013, y se destruyen 170.300 empleos

Archivo - Una mujer en la puerta de una oficina de empleo - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El paro subió en 231.500 personas entre enero y marzo, lo que supone un 9,3% más que en el trimestre anterior, mientras que la ocupación se redujo en 170.300 personas (-0,7%), concentrándose la pérdida de empleo en el sector privado, donde se destruyeron 191.400 puestos de trabajo, ha informado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El incremento del paro en los tres primeros meses de este año es el más pronunciado en un primer trimestre desde 2013, cuando aumentó en 257.200 personas. Por su parte, el descenso de la ocupación es el más pronunciado en un primer trimestre desde 2020, cuando la llegada de la pandemia destruyó 285.600 empleos.

Al finalizar marzo, el número total de parados se situó en 2.708.600 personas, la cifra más alta desde el primer trimestre de 2025, y el de ocupados alcanzó los 22.293.000 trabajadores, bajando así de la cifra récord 22,46 millones de ocupados lograda a cierre del año pasado.

No obstante, en una valoración remitida a los medios de comunicación, el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha resaltado que, en términos desestacionalizados, se superaron por primera vez los 22,5 millones de ocupados, tras crecer el empleo en el primer trimestre en 96.800 personas (+0,4%) y en 532.300 en el último año.

El Departamento que dirige Carlos Cuerpo ha recordado que el primer trimestre del año siempre viene marcado por la estacionalidad que implica el fin de la campaña navideña para la hostelería o el comercio.

Tras el repunte del paro en más de 231.500 personas entre enero y marzo, la tasa de desempleo escaló nueve décimas, hasta el 10,83%, volviendo a los dos dígitos después de cerrar 2025 en el 9,9%.

No obstante, esta tasa del 10,83% es la menor en un primer trimestre desde el año 2008, según ha resaltado el Ministerio de Economía.

Por su parte, la tasa de actividad disminuyó levemente, hasta el 58,86%, pese a incrementarse el número de activos en 61.200 personas entre enero y marzo (+0,2%), hasta alcanzar un nuevo récord de 25 millones de activos.

En el último año el paro se ha reducido en 80.600 personas (-2,9%) y se han creado 527.600 empleos (+2,4%), mientras que el volumen de activos se ha incrementado en 447.000 personas (+1,8%).

Según el INE, el número de asalariados se redujo en el primer trimestre en 102.900 personas (-0,5%), concentrándose la mayor parte del ajuste en el empleo temporal (-85.400), frente a un descenso de los asalariados con contrato indefinido de 17.600 personas, hasta los 16,24 millones de trabajadores fijos.

La ocupación a tiempo completo bajó en 116.500 personas entre enero y marzo (-0,6%), pero aumentó en 567.600 personas en el último año (+3%). Por su parte, los asalariados con contrato indefinido se incrementaron en 539.700 en el último año (+3,4%) y los temporales subieron en 17.200 (+0,6%), con lo que la tasa de temporalidad cayó hasta el 14,77%, reduciéndose hasta el 11,91% en el sector privado.

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