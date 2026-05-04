El Ayuntamiento de Teruel renueva su compromiso con el Teatro Marín para los próximos 10 años

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, interviene en la sesión plenaria ordinaria del Ayuntamiento. - AYUNTAMIENTO DE TERUEL.

TERUEL 4 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Teruel renueva su compromiso con el teatro Marín para realizar actuaciones de artes escénicas y musicales durante los próximos 10 años. Así lo ha aprobado este lunes el Pleno municipal correspondiente al mes de mayo.

La alcaldesa, Emma Buj ha declarado que es una de las mejores inversiones realizadas por el Ayuntamiento que han permitido en los últimos 10 años aumentar la calidad y la cantidad de las actividades culturales en la ciudad.

Según los datos aportados por la Concejalía de Cultura, el Teatro Marín ha acogido unas 350 actuaciones en la última década, a las que habría que sumar las organizadas por otras entidades, llegando así fácilmente a los cerca de 450 eventos.

Durante este periodo, el teatro ha acogido prácticamente todas las disciplinas escénicas, con programación de teatro, música, danza, circo, magia, humor y espectáculos familiares, ofreciendo una propuesta variada y para todos los públicos.

El Teatro Marín ha sido en estos últimos 10 años utilizado por el Ayuntamiento para la promoción de la cultura en la ciudad. Además, con la finalidad de ampliar la actividad cultural de iniciativa privada, tal y como se ha estado haciendo hasta ahora, se pretende continuar con la puesta a disposición de terceros, siempre que se destine actividades culturales. Esta renovación del compromiso ha sido respaldada por todos los grupos municipales.

CENTRO 'ISABEL DE SEGURA'

En el capítulo de Ciudad y Sostenibilidad, la corporación municipal ha aprobado por unanimidad el proyecto para reforzar las cubiertas en el inmueble municipal del Centro de Educación de Personas Adultas 'Isabel de Segura'.

El edificio destinado a colegio de adultos y de propiedad municipal, se encuentra en la plaza Santa Teresa, número 8, en el Barrio de San León. El presupuesto base de licitación asciende a 232.900 euros para poder desarrollar el proyecto básico de la reforma de la cubierta del edificio de planta baja, con dos zonas diferenciadas, una de cubierta inclinada a varias aguas y otra zona de cubierta plana distribuida en tres volúmenes irregulares.

En este mismo capítulo, también se ha aprobado el proyecto de obras para acondicionar las aceras en calle Mayor de Villalba Baja, entre el número 5 y el número 13. El presupuesto es de 10.546 euros.

Ambos proyectos han sido aprobados por unanimidad .

El Pleno del Ayuntamiento de Teruel ha aprobado otras medidas, como la concesión de honores a la Policía Local; la declaración de interés público de las obras del nuevo hospital impulsado por el Servicio Aragonés de Salud; compensaciones al transporte público y a la Banda de Música Santa Cecilia por ajustes económicos; la revisión de tarifas del agua y alcantarillado para 2026; y la confirmación de que la iglesia de San Sebastián, en El Campillo, no es propiedad municipal.