El Ayuntamiento de Zaragoza acerca la historia y el patrimonio de la ciudad a las familias en sus museos municipales

Cartel de "Al Museo en Familia" - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza, a través de sus museos municipales, pone en marcha el próximo 24 de octubre una nueva edición del programa 'Al museo en familia', una iniciativa que se desarrollará durante los fines de semana hasta junio de 2027 y que está dirigida a acercar la historia y el patrimonio cultural de la ciudad a las familias mediante actividades educativas y participativas que combinan el aprendizaje, el juego y la experimentación.

Esta propuesta forma parte de la programación cultural municipal y tiene como objetivo fomentar el conocimiento del patrimonio histórico de Zaragoza desde edades tempranas, al tiempo que promueve los museos como espacios de encuentro, participación y aprendizaje compartido entre generaciones.

A través de actividades adaptadas a diferentes franjas de edad, los participantes pueden descubrir cómo era la vida en la antigua Caesaraugusta, conocer el trabajo arqueológico y aproximarse a distintos aspectos de la historia romana mediante experiencias prácticas y dinámicas participativas.

Entre las propuestas del programa se encuentra 'Las 6 pruebas de Heraclio', dirigida a niños y niñas de 4 a 7 años, que permite conocer diferentes aspectos de la arquitectura romana a través de desafíos relacionados con la construcción y la decoración.

Por su parte, 'En busca del tesoro perdido', destinada a participantes de 8 a 12 años, propone una aproximación al mundo de la arqueología mediante una actividad que fomenta la observación, la investigación y el descubrimiento del patrimonio histórico.

La programación incluye también 'Los viajes de Lucio', una actividad ambientada en el puerto de Caesaraugusta que permite conocer diferentes aspectos de la vida cotidiana en época romana y descubrir algunos de los juegos de la Antigüedad.

Cada actividad tiene una duración aproximada de una hora y quince minutos y un precio de 2 euros por persona. Las plazas son limitadas y las entradas se ponen a la venta el primer lunes de cada mes a través de la plataforma municipal de actividades de los museos 'https://museos-cultura.zaragoza.es/actividades/'.

La programación completa, con las fechas, horarios, edades recomendadas y condiciones de participación, se puede consultar en la web 'https://www.zaragoza.es/sede/portal/cultura/almuseoenfamilia...'.

FOMENTO DEL ACCESO A LA CULTURA DESDE LA INFANCIA

El programa 'Al museo en familia' se desarrolla durante los fines de semana en los museos municipales y se enmarca en las iniciativas del Ayuntamiento de Zaragoza para facilitar el acceso a la cultura, difundir el patrimonio histórico de la ciudad y fomentar la participación de nuevos públicos en las actividades museísticas.

Mediante esta programación, el Consistorio de Zaragoza busca reforzar la función educativa y divulgativa de los museos, ofreciendo a las familias nuevas oportunidades para conocer y valorar el legado histórico y arqueológico de Zaragoza a través de experiencias compartidas