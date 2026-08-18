El Ayuntamiento de Zaragoza activa la alerta naranja por ola de calor y habilita más de 60 refugios climáticos

Archivo - Joven bebiendo agua en una fuente en Zaragoza - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza activará este miércoles, 19 de agosto, la alerta naranja del Plan Municipal de Emergencias por ola de calor ante las elevadas temperaturas previstas para los próximos días. El dispositivo entrará en funcionamiento a las 00.01 horas y permanecerá activo hasta las 08.00 horas del jueves 20, aunque el Consistorio podrá modularlo o prolongarlo en función de la evolución de las previsiones meteorológicas.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las temperaturas máximas podrían alcanzar los 42 grados durante lo que resta de semana, mientras que las mínimas se situarán alrededor de los 22 grados. Se trata de un nuevo episodio de calor extremo después de los registrados ya durante el mes de junio, que obligaron al Ayuntamiento a activar medidas de protección para la población.

Entre las actuaciones previstas se encuentra la reducción del precio de las entradas individuales a las piscinas municipales, siempre que se adquieran directamente en taquilla. La entrada para adultos pasará de cuatro a 2,50 euros, mientras que para los menores el precio será de dos euros frente a los 2,70 habituales. En el caso de mayores de 65 años y pensionistas, la tarifa también se situará en dos euros, frente a los 2,60 euros ordinarios.

El Ayuntamiento reforzará además la disponibilidad de espacios donde la ciudadanía pueda refugiarse de las altas temperaturas. La red municipal de refugios climáticos cuenta con más de 60 equipamientos, entre centros de convivencia de mayores, centros cívicos, bibliotecas públicas municipales y otros edificios, como la sede de la Oficina de Medio Ambiente en Casa Jiménez.

Estos espacios estarán disponibles durante sus respectivos horarios de apertura y ya cuentan con señalización para facilitar su identificación. El objetivo es ofrecer alternativas especialmente a las personas más vulnerables durante las horas de mayor calor, permitiendo que puedan permanecer en lugares frescos y protegidos.

AGUA Y ESPACIOS DE REFRESCO PARA COMBATIR LAS ALTAS TEMPERATURAS

La activación del dispositivo se acompaña de un refuerzo de los recursos relacionados con la hidratación. El Ayuntamiento recuerda que beber agua de forma frecuente, sin esperar a tener sed, es una de las principales medidas de autoprotección durante los episodios de calor. En los últimos años, Zaragoza ha ampliado su red de agua pública y los elementos de confort climático distribuidos por el espacio urbano.

Entre las actuaciones más recientes se encuentran tres nuevos dispensadores de agua fresca situados en el Balcón de San Lázaro, el Frente Fluvial y el Parque Grande José Antonio Labordeta. Estos dispositivos tienen capacidad para refrigerar hasta 45 litros de agua por hora, cuentan con sistemas antivandálicos y están adaptados tanto para niños como para personas con movilidad reducida.

El despliegue se apoya además en el estudio realizado en 2024 sobre las fuentes de boca de la ciudad, que permitió identificar y analizar 697 fuentes municipales. A partir de ese diagnóstico, el Consistorio ha ido priorizando reparaciones, renovaciones y nuevas instalaciones en aquellas zonas donde se detectaban mayores necesidades.

Así, en 2024 se instalaron siete nuevas fuentes en el barrio de Las Fuentes y en 2025 se incorporaron otras ocho en Valdespartera. A estos recursos se suman los pulverizadores de agua destinados a crear puntos de refresco en el espacio público y los juegos infantiles de agua, entre ellos el conocido 'Remojachicos' del Parque de la Tolerancia, en el Actur.

Los pulverizadores comenzaron a instalarse en 2024 con el situado en la calle Duquesa Villahermosa, junto a Delicias, y posteriormente se añadieron otros cuatro puntos en la plaza Albada, plaza Donante de Órganos, Andador Luis Puntes y Bulevar Corredor Verde. El Ayuntamiento señala que todas estas actuaciones se integran en el Plan de Adaptación al Cambio Climático y se coordinan con el Plan Municipal de Protección Civil por olas de calor.

PROTECCIÓN ESPECIAL PARA MAYORES, MENORES Y PERSONAS EXPUESTAS

El Consistorio también ha puesto en marcha una campaña informativa con recomendaciones de autoprotección frente al calor a través de folletos y redes sociales. Además, los servicios municipales contactarán con las personas mayores más vulnerables usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio y de Teleasistencia para trasladarles las principales pautas de prevención.

Los centros de convivencia para mayores funcionarán igualmente como refugios climáticos. Desde el Ayuntamiento recuerdan que, aunque cualquier persona puede sufrir problemas derivados del exceso de calor, existe un mayor riesgo entre los mayores de 65 años, los menores de cinco años, especialmente los bebés, y quienes realizan actividades que requieren un esfuerzo físico intenso.

Los voluntarios de Protección Civil vigilarán durante estos días parques, zonas verdes y otros espacios abiertos para atender posibles incidencias y recordar a la ciudadanía las principales medidas de prevención. El Albergue Municipal, por su parte, adoptará medidas para garantizar la correcta hidratación y protección de sus usuarios.

Entre las recomendaciones municipales figura también evitar las comidas calientes o pesadas, utilizar ropa ligera, holgada y preferentemente de algodón, protegerse la cabeza con sombrero o gorra y emplear crema solar. El Ayuntamiento aconseja asimismo evitar las bebidas alcohólicas y consultar con un médico en caso de tomar medicación de forma crónica.

En el hogar, se recomienda mantener ventanas y persianas cerradas durante las horas de más calor y aprovechar la noche para ventilar las viviendas. También se aconseja evitar actividades que impliquen un esfuerzo físico importante durante las horas centrales del día y trasladarlas a primera hora de la mañana o al atardecer. En ningún caso deben dejarse niños, personas mayores o animales dentro de vehículos cerrados.

El Ayuntamiento recuerda que algunos de los primeros síntomas relacionados con el exceso de calor son los calambres, la irritación de la piel, las quemaduras, el agotamiento o una temperatura corporal elevada. Ante estas señales se recomienda buscar un lugar fresco o con aire acondicionado, beber una bebida no alcohólica, descansar y refrescarse. Si aparecen síntomas graves, como dolor de cabeza, vómitos o pérdida de consciencia, se debe solicitar atención médica urgente a través de los servicios sanitarios correspondientes.