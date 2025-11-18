El Ayuntamiento de Zaragoza activa el dispositivo especial para proteger del frío a las personas sin hogar

Uno de los pabellones habilitados para situaciones de emergencia climática del albergue municipal de Zaragoza para proteger del frío a las personas sin hogar - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza ha activado este martes, 18 de noviembre, el plan especial para proteger del frío a las personas sin hogar. De este modo, el albergue municipal dispondrá de 40 plazas extra en los dos pabellones habilitados para situaciones de emergencia climática y también, tal y como ha recordado la consejera municipal de Políticas Sociales, Marian Orós, con un nuevo recurso temporal de 25 plazas.

Este último entrará en funcionamiento en los próximos días, en un piso de grandes dimensiones que el Ayuntamiento ha acondicionado para ampliar el dispositivo especial de este año.

Estará gestionado por Cruz Roja y tendrá como objetivo la pernoctación temporal de personas sin hogar, en horario de tarde-noche. Estas 65 plazas extra del dispositivo especial de frío se suman a las 120 actualmente existentes en el albergue municipal --entre las 78 habitaciones ordinarias, 16 plazas en las casas abiertas y los módulos individuales y familiares--.

En unas semanas, con la finalización de la reforma integral, el albergue incorporará 55 plazas más, por lo que su capacidad ordinaria --al margen del dispositivo de frío-- se incrementará hasta las 175.

Además, el Área de Políticas Sociales cuenta con una amplia red de 65 viviendas tuteladas para personas sin hogar, con 189 plazas. A ellas, se acaban de sumar 20 plazas en cuatro pisos municipales para jóvenes migrantes sin hogar con quienes la Fundación Dolores Sopeña ha empezado ya a desarrollar programas de inclusión sociolaboral y arraigo por formación.

En los próximos días, se pondrá en marcha el proyecto piloto con otra entidad social --en la actualidad en tramitación a través de un contrato menor-- para la acogida e inserción de otros 12 jóvenes.

"Estamos haciendo un enorme esfuerzo por dar acogida a las personas que sufren la situación de crisis en España, fundamentalmente la derivada de la nula gestión migratoria. Lo estamos haciendo sin el apoyo del Gobierno central, y de la mano de las entidades sociales de la ciudad", ha declarado Marian Orós.

FRÍO EXTREMO

El dispositivo se reforzará todavía más cuando se active el protocolo de frío extremo, previsto para los días en los que las temperaturas mínimas bajen de cero grados o cuando la sensación térmica sea muy baja por la niebla o vientos persistentes.

En estos casos, el albergue municipal flexibiliza sus horarios y protocolos de acceso para permitir la acogida de cualquier persona las 24 horas del día.

Además de alojamiento, el albergue municipal ofrece a todas las personas sin recursos --estén o no alojadas-- desayuno, comida y café caliente durante todo el día, así como el servicio de ducha y ropa de abrigo.