El Ayuntamiento de Zaragoza activa la web del proceso de adjudicación de las primeras 78 viviendas de alquiler asequible

Cocina americana y ventana de un vivienda de alquiler asequible en Valdefierro - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza ha activado la página web 'www.alquilerasequiblezaragoza.com', el canal digital único a través del cual los ciudadanos podrán inscribirse para optar al sorteo ante notario de las primeras 78 viviendas de alquiler asequible impulsadas por el consistorio mediante la captación de fondos europeos.

Tal y como adelantó la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, la puesta en marcha de esta plataforma, gestionada por la promotora de los inmuebles en cumplimiento de los pliegos de la normativa europea, marca el inicio del proceso de publicidad y adjudicación de estos primeros pisos, que llegarán a ser un total 361.

Esta primera promoción de 78 viviendas contempla dos sorteos independientes que abrirán el camino al resto de promociones de la ciudad: un conjunto para los 59 pisos ubicados en Valdefierro --en la calle Argos 8 y calle Saturno/Mercurio 24-26-- y otro para las 19 viviendas de San José, en la calle Miguel Servet 202.

Todo el procedimiento cuenta con una comisión mixta de seguimiento con presencia de las administraciones públicas, garantizando un desarrollo transparente, publicitado y en estricta igualdad de condiciones, culminando en sorteos públicos con certificación notarial.

El objetivo municipal es que estas primeras viviendas, si no surgen contratiempos con la conexión de servicios y suministros por parte de terceros, puedan entregarse entre los meses de agosto y octubre de este mismo año.

INFORMACIÓN, REQUISITOS Y CALENDARIO

La nueva plataforma digital ya ofrece a los ciudadanos toda la información necesaria para conocer a fondo las promociones disponibles y resolver cualquier duda antes de presentar su solicitud.

El sitio web está diseñado para ser una herramienta integral y transparente, albergando en su interior secciones de preguntas frecuentes, mapas con planos de situación y del entorno de los barrios, planos de planta tipo de los edificios, así como listados exhaustivos donde se detalla el estado, los dormitorios, la superficie útil y la renta exacta de cada piso.

Además, los usuarios pueden consultar las calificaciones energéticas de los proyectos y descargar la documentación normativa oficial. Para poder participar en el proceso, los interesados deberán cumplir con una serie de requisitos básicos detallados en las bases.

Entre ellos destaca la obligación de ser mayor de edad o estar emancipado legalmente, así como tener la necesidad real de una vivienda, lo que implica no tener otra propiedad ni estar arrendando actualmente una vivienda protegida, salvo excepciones muy concretas.

Asimismo, la vivienda adjudicada se deberá destinar a domicilio habitual y permanente, los solicitantes deben estar empadronados en Aragón y no pueden haber incumplido obligaciones de pago anteriores ni con la Hacienda Estatal, Autonómica o Local, ni con la Seguridad Social.

En el aspecto económico, las viviendas de alquiler asequible están pensadas para adaptarse al esfuerzo financiero de los hogares, garantizando que el coste del alquiler y sus anejos, incluidos los gastos de comunidad, no superen el 30 por ciento de los ingresos brutos de la unidad de convivencia.

De este modo, y para asegurar que el fin social se cumple, los ingresos de la unidad familiar no podrán superar 4,5 veces el IPREM ponderado. En la actualidad, este límite se traduce en unos 42.000 euros para hogares de un solo miembro y de 54.000 euros para familias de dos o más personas.

PLAZOS

El calendario del proceso ya está fijado y estructurado en varias etapas. Tras la actual fase de anuncio e información técnica, se abrirá el periodo de inscripción mediante formulario web, que comenzará el próximo 23 de junio a las 09.00 horas y finalizará el 7 de julio a las 23.59 horas.

Posteriormente se procederá al sorteo público ante notario, seguido por el envío y validación de la documentación de los seleccionados, la elección presencial de la vivienda, y finalmente, la firma del contrato de arrendamiento y entrega de llaves.

FASES DEL PROCESO

El procedimiento para acceder a estas viviendas consta de seis etapas principales. La primera es el anuncio del proceso, este martes, 16 de junio de 2026, con la publicación de toda la información relativa al procedimiento de adjudicación.

El segundo es el periodo de solicitud en el que los interesados deben formalizar su inscripción a través del formulario web de la plataforma.

La apertura de inscripciones comienza el martes 23 de junio de 2026 a las 09.00 horas y se cierra el plazo el martes 7 de julio de 2026 a las 23.59 horas. Le sigue la selección de adjudicatarios mediante sorteo ante fedatario público, que se notificará a todos los solicitantes inscritos con, al menos, una semana --7 días naturales-- de antelación.

En cuanto a la acreditación de requisitos los ciudadanos seleccionados enviarán su documentación y la promotora la revisa y valida. Una vez notificada la adjudicación provisional, los seleccionados tendrán un plazo de, al menos, 15 días naturales para enviar los documentos requeridos. Si hubiera algún error en los documentos aportados, se otorgará un margen de 3 días hábiles para corregirlo.

La selección de la vivienda será en una cita presencial en la que los adjudicatarios eligen su piso por estricto orden de cita y según su grupo de preferencia --siempre y cuando cumplan los criterios de adecuación de vivienda conforme al anexo I que se indica en el procedimiento--.

Si resulta imposible concertar una cita con el adjudicatario durante dos semanas --habiéndole ofrecido al menos cinco opciones diferentes--, perderá la adjudicación.

FIRMA DEL CONTRATO

La rúbrica del contrato de arrendamiento y posterior envío de la documentación a la Diputación General de Aragón para su validación cerrará el proceso.

En caso de denegación de validación por parte del organismo competente, se entenderá que el contrato carece de validez. La entrega está prevista para el periodo comprendido entre agosto y octubre de 2026, siempre y cuando no haya retrasos con los permisos y suministros.