El Ayuntamiento de Zaragoza agradece la rapidez de Policía Nacional en esclarecer la vandalización de nichos de Torrero

Archivo - Entrada antigua al cementerio de Torrero en Zaragoza - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza ha mostrado su agradecimiento a la Policía Nacional por su "magnífica labor y rapidez" en el esclarecimiento de los actos delictivos cometidos en el cementerio de Torrero donde se han vandalizado 488 nichos, y ha confiado en que sobre los detenidos "recaiga todo el peso de la ley por unos hechos que no sólo son delictivos sino también absolutamente desalmados".

En este sentido, se ha remitido toda la información a los Servicios Jurídicos municipales para personar al Ayuntamiento de Zaragoza como acusación en calidad de perjudicado.

Del mismo modo, los servicios del Cementerio están ya en coordinación con Policía Nacional para compartir y poder transmitir todos los datos disponibles y que han ido aportando los ciudadanos afectados.

Se quiere agilizar así el proceso posterior de recuperación de los elementos sustraídos. Por ello, el personal de Cementerio va a trabajar este fin de semana con la intención de avanzar al máximo ese proceso de datos y hacer de la manera más fluida, rápida y eficaz posible la devolución, siempre en coordinación con Policía Nacional.

El consejero de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda, Víctor Serrano.