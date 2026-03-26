El Ayuntamiento de Zaragoza creará un Plan Municipal de Prevención del Suicidio con ayuda de expertos

El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado una moción de Vox --a la que se ha sumado una enmienda transaccional del PSOE que han aprobado todos los grupos, excepto ZeC, que se ha abstenido-- en la que se insta al Gobierno de la ciudad a iniciar los trabajos para la elaboración de un Plan Municipal de Prevención del Suicidio en colaboración con las red de entidades sociales, la Dirección General de Salud Mental y el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud.

Asimismo, se pide al Gobierno municipal a incrementar los recursos municipales en materia de prevención del suicidio, por medio de la creación de talleres dirigidos a familias con hijos de edades comprendidas entre los 12 y los 25 años, donde se forme sobre la detección y señales de alerta, manejo de crisis y fortalecimiento de vínculos familiares.

Otro apartado solicita al Gobierno municipal lanzar campañas anuales en los medios municipales con mensajes sobre empatía y autocuidado, incluyendo eventos como el "Proyecto Huella" ampliado a los distintos barrios de la ciudad y potenciando la Estrategia Antisuicidio del Gobierno de España.

El concejal del grupo municipal de Vox, Armando Martínez, ha dicho que en referencia al caso de Noelia Castillo que este jueves se acogerá a su derecho a la eutanasia es "un fracaso social, de todos, que en España la prevención no funciona como debería"

Hasta 120 personas se quitaron la vida en Aragón el pasado año que es una tasa de 10 por cada 100.000 habitantes, que supera en dos puntos la media nacional; mientras que en jóvenes, de 15 y 44 años, es de 36 suicidios, ha comentado para pedir analizar los datos del observatorio creado a raíz del plan nacional de prevención del suicidio de 2025.

La concejal no adscrita, María Luisa Gaspar, ha observado que la iniciativa tiene buen intención, pero ha echado en falta la opinión de las sociedades científicas para advertir que "hacer campañas a bulto" puede tener un resultado no esperado para un asunto tan delicado. Ha sugerido que se podría hacer un campaña sencilla en la que se abogue por "no hacer cordones sanitarios a nadie y no cuestionar la salud metal de nadie".

EN SEIS MESES

El concejal del grupo municipal de ZeC, Suso Domínguez, ha recordado que ya han defendido un plan de prevención de la salud mental desde 2021 y Vox "siempre lo ha votado en contra". Ha opinado que la moción de Vox no va al fondo del problema y ha presentado una transacción que recoge los principios que ha defendido ZeC en años anteriores, pero que Vox no ha aceptado.

Armando Martínez le ha replicado que lo importante es hacer labor de prevención del Ayuntamiento de Zaragoza para atender a quien sufre esta causa.

El concejal del grupo municipal del PSOE, Paco Galán, ha defendido los ODS para observar que la moción de Vox se alinea con esos objetivos. "Es loable, pero insuficiente" ha estimado porque ya hay una guía de práctica clínica de prevención del suicidio y una estrategia nacional de lucha contra el suicidio y un teléfono de atención del Gobierno de España, pero el Gobierno de Aragón no lo ha actualizado desde hace dos años. "Es papel mojado", ha resumido.

La consejera municipal de Políticas Sociales, Marian Orós, ha dicho que el caso de Noelia Castillo "es un fracaso de toda la sociedad" y la Ley de la eutanasia es "en realidad el suicidio asistido" que el PP votó en contra para pedir una revisión.

Ha recordado que el Ayuntamiento tiene competencias en prevención de las salud y el Gobierno de España "no tiene estrategia tiene un plan de acción que se resume en: yo invito y tu pagas" porque no hay profesionales ni dinero para financiarlo", ha asegurado. Orós ha considerado que el suicidio "no puede ser un tema tabú, pero tiene que estar gestionado por expertos y profesionales.

Además, ha avanzado que en seis meses habrá un plan integral de prevención del suicidio y ha comentado que dentro de la labor preventiva del Ayuntamiento se han hecho más de 500 atenciones a jóvenes con problemas de dependencias y salud mental desde el Centro Municipal de Prevención de Adicciones.