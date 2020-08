El Ayuntamiento de Zaragoza desaconseja el baño en la Peña del Cuervo, por la falta de calidad de sus aguas

PEÑAFLOR (ZARAGOZA), 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza ha desaconsejado el baño en la Peña del Cuervo, ubicada en el barrio rural de Peñaflor, debido a la falta de calidad de sus aguas, y ha recordado que este tramo del río Gállego no es una zona habilitada para esta práctica. El Consistorio ha lanzado este mensaje de precaución después de que dos jóvenes hayan fallecido este verano por ahogamiento.

Aunque la competencia de prohibir o limitar el baño en esta zona no es del Consistorio, sino de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), el Consistorio ha instalado este viernes tres carteles informativos donde se advierte de que la Peña del Cuervo, donde se

concentran numerosas personas, especialmente los fines de semana, no es zona de baño y que, en ella, no se realiza ningún tipo control. Dicha señalética es provisional, a la espera de instalar la próxima semana los carteles definitivos.

Además, desde la entidad municipal han recomendado evitar el baño en esta zona, después de que el Instituto Municipal de Salud Pública haya confirmado la falta de calidad de sus aguas, tras un análisis concluido este mes de agosto.

Por su parte, la consejera de Servicios Públicos y Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, Natalia Chueca, ha afirmado que la seguridad de los vecinos es "una prioridad", aunque el Consistorio no tenga la competencia para prohibir el baño ni los usos de las riberas. No obstante, ha añadido "hemos analizado cómo podíamos actuar rápidamente para disuadir el baño en esta zona de riesgo, dentro de lo que estuviese en nuestra mano, a la espera de respuesta y otras actuaciones definitivas por la CHE, la institución competente".

Según el informe señalado, el estado de las aguas de este tramo del río Gállego no cumple con los parámetros regulados en el artículo 9 'Prohibiciones de baño o recomendación de abstenerse del baño', del Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño. Dicho documento será remitido también a

Delegación de Gobierno en Aragón y a la CHE a quienes les compete esta situación.

ESTACIONAMIENTO

Por otro lado, para disuadir afluencia de público a la Peña de Cuervo, el Ayuntamiento ha decidido también cerrar el aparcamiento de la zona y prohibir el estacionamiento de los vehículos en el camino. Además, ha solicitado más presencia policial, tal y como se acordó este miércoles, 12 de agosto, en una reunión de Chueca con la alcaldesa de Peñaflor, Mamen López.

Por último, Chueca ha recordado la "peligrosidad" de bañarse en ríos que "ocultan sifones y corrientes" y ha apelado a la responsabilidad individual. "Confío en que con los fatídicos acontecimientos y la información facilitada a Delegación de Gobierno y CHE, se tomen nuevas medidas en las próximas semanas, que eviten lamentar nuevos accidentes en la zona", ha precisado.