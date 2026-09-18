El Ayuntamiento de Zaragoza destina 50.000 euros para impulsar y hacer realidad las ideas de los jóvenes

En la pasada convocatoria se financiaron 19 ideas, que se suman a las 22 de la primera edición. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Impulsar la creatividad de los jóvenes y convertir sus proyectos en realidad es el objetivo del programa 'Ideas', una iniciativa puesta en marcha por el Gobierno municipal en este mandato y que este año llega a su tercera edición, dada la buena acogida y la calidad de las propuestas presentadas.

La concejal de Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza, Ruth Bravo, ha presentado la nueva edición de este 2026 que, al igual que el año pasado, cuenta con una dotación económica de 50.000 euros. En la pasada convocatoria se financiaron 19 ideas, que se suman a las 22 de la primera edición.

El programa está dirigido a jóvenes de entre 14 y 30 años que estén empadronados, residan o estudien en la capital aragonesa, y contempla ayudas de hasta 3.000 euros, soporte técnico o la cesión de espacios para impulsar nuevos proyectos. "Los jóvenes tienen talento, iniciativa y una enorme capacidad para transformar sus ideas en proyectos reales. Desde el Ayuntamiento queremos ofrecerles las herramientas y las oportunidades necesarias para que puedan desarrollar ese potencial y convertir sus iniciativas en una realidad", ha señalado Bravo.

Publicar un cómic o un poemario, rodar un corto, desarrollar un proyecto de 'street art', organizar una obra de teatro, buscar una sala de concierto o diseñar una aplicación son algunos de los ejemplos de ideas que podrán materializarse con este programa. En resumen, cualquier iniciativa individual o conjunta que tenga una dimensión pública y esté alineada con la Estrategia Joven 2030.

APOYO ADMINISTRATIVO Y CESIÓN DE ESPACIOS

Desde el Servicio de Juventud, se realizarán los trámites para que esta parte, que resulta más complicada, no sea un obstáculo a la hora de acceder a las ayudas. Al igual que el año pasado, se contemplan tres tramos en función del proyecto.

El primero es hasta 1.000 euros para iniciativas individuales; el segundo alcanza hasta 2.000 euros para aquellas impulsadas entre dos y cinco personas, mientras que el tercero llega hasta los 3.000 euros para proyectos realizados por más de cinco personas. Se podrá subvencionar hasta el 100% del importe propuesto.

Además, de la ayuda económica, los jóvenes recibirán también el apoyo técnico necesario para poner en marcha el proyecto, así como apoyo tanto para gestionar la cesión de espacios municipales como para la intermediación con administraciones y entidades. "Apoyar el talento joven significa confiar en su capacidad para innovar, emprender y participar activamente en la sociedad. Nuestro compromiso es acompañarlos y facilitarles los recursos necesarios para que sus ideas puedan crecer y hacerse realidad", ha apuntado la edil.

19 IDEAS FINANCIADAS

Gracias a la pasada convocatoria, el joven Carlos Magallón pudo realizar su cortometraje mediante la técnica de Stop Motion, en una de las salas del Túnel, donde tuvo lugar el pase gráfico antes de llevarlo a otros festivales y certámenes nacionales. Por su parte, María Carrascosa organizó una jornada para reunir a mujeres profesionales de la industria musical para compartir experiencias, retos y herramientas, y Lucía Alamán grabó y produjo su primer EP con cinco canciones originales.

Y una de las "ideas más entrañables" llegó de la mano de Mónica Loste quien lanzó, junto a otras compañeras, el podcast 'Historias de nuestras abuelas' con el reclamo de 'Yaya, cuéntame más' y el objetivo de preservar la sabia memoria intergeneracional.

A estas ideas se suman también las de la primera edición, entre las que había un Coro Joven de Aragón con sesenta miembros, el montaje de un musical con la participación de quince jóvenes o la grabación de un EP. Propusieron también la organización de festivales de arte urbano, unas jornadas dedicadas a la fantasía y ciencia ficción, una exposición de moda o un canal de youtube con deportes tradicionales.

Asimismo, se plantearon "ideas muy prácticas", como una publicación de técnicas de primeros auxilios, la edición de ensayos o una app para jóvenes para proponer planes.