El Ayuntamiento de Zaragoza expresa su "enérgica y rotunda condena" a los actos vandálicos en ornamentos del cementerio

Archivo - Entrada al cementerio de Torrero de Zaragoza por la parte antigua - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza ha manifestado su "más enérgica y rotunda condena" a los actos vandálicos registrados en cerca de 200 ornamentos y elementos decorativos de lápidas y nichos en el Cementerio de Torrero en las últimas semanas.

Los hechos se ha detectado por las Brigadas Municipales del Cementerio de Torrero y se ha puesto toda la información en manos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La Policía Local ha reforzado la vigilancia en el camposanto zaragozano y se ha presentado la correspondiente denuncia ante Policía Nacional, que tiene ya una investigación abierta en curso.

DENUNCIAR

En este sentido, se anima a los afectados, como propietarios directos, a que también interpongan las correspondientes denuncias ante Policía Nacional. Para facilitar la información y los trámites a los ciudadanos, a lo largo de estos días se colgará en la web municipal --y se pasará a las operadoras del teléfono municipal 010-- el listado actualizado durante los últimos días por las Brigadas Municipales con todos los espacios afectados detectados hasta la fecha.

Asimismo, el área de Urbanismo ya estudia soluciones de obra para reforzar el perímetro del camposanto con el objetivo de dificultar el acceso ilegal al mismo.

Desde el equipo de Gobierno municipal se ha recordado que "estos actos no solo representan un delito contra el patrimonio público y privado, sino que constituyen una grave falta de respeto a la memoria de nuestros seres queridos y a un lugar de descanso y recogimiento".

"El vandalismo en un camposanto --han añadido-- es una acción que trasciende el daño material, causando una profunda indignación entre todos los zaragozanos y especialmente entre aquellos que han visto dañados los espacios de descanso de sus seres queridos".

El Cementerio de Torrero lleva funcionando 191 años y en la actualidad cuenta con 519.015 metros cuadrados, que es 22 veces la plaza del Pilar--, donde se acogen los restos de cerca de 700.000 personas, siendo el recinto funerario más grande de Aragón.

Además, el espacio cuenta 5,7 hectáreas de zonas verde y tiene 115.000 nichos, 9.027 en columbarios, 147 panteones, 1.084 capillas y 19.408 sepulturas.